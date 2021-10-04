الامارات | عودة العروض الفنية المباشرة إلى المجمّع الثقافي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العروض الفنية المباشرة إلى المجمّع الثقافي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المجمّع الثقافي في أبوظبي سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية وعروض الأداء والفنون المسرحية في أبوظبي يحييها نخبة من ألمع النجوم العالميين. وتأتي هذه العودة بعد انطلاق الموسم مع حفل النجم والمغني الإماراتي فايز السعيد والذي أقيم مساء يوم 23 سبتمبر الماضي، على مسرح المجمّع الثقافي.

ويستضيف المجمّع الثقافي مغني الفلامنكو الإسباني الشهير ميغيل بوفيدا يوم 7 أكتوبر الجاري عند الساعة 8 مساءً، ويلتقي بعدها الجمهور يوم 9 أكتوبر الساعة 7 مساءً مع فرقة الاستعراضات الأميركية «ستيب أفريكا» أول فرقة متخصصة في تقديم عروض الأداء الراقص من وحي ثقافة الأمريكان من أصول أفريقية.

ويقام الحفل الثالث يوم 18 و19 نوفمبر الساعة 8 مساءً مع فرقة الاستعراضات البريطانية أكرم خان، والتي ستقدم عرضاً مقتبس عن كتاب نابليون هيل Outwitting the Devil يدمج بين الكلاسيكي والمعاصر سيأخذ الجمهور في رحلة عبر الأزمنة.

كما ستقدم شركة أكرم خان مجموعة من الدروس الخاصة المجانية للراغبين من المبتدئين أو لمصممي العروض الأدائية في 16 نوفمبر

وبعد إيقاف المؤقت للعروض المباشرة في شهر مارس من العام الماضي بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تعود اليوم العروض المباشرة للمجمّع الثقافي لتؤكد على التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتنفيذ مهمتها في حفظ التراث الثقافي لإمارة أبوظبي والترويج له، وكذلك تعريف الجمهور المحلي بالثقافات والفنون الأخرى من حول العالم.

تُقام جميع العروض وفقًا للإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تنص عليها توصيات الجهات الصحية الرسمية في أبوظبي، وتشمل خفض السعة الاستيعابية في المواقع. وسيُطلب من جميع الحضور إظهار الحالة «الخضراء» على تطبيق «الحصن» لدخول المجمّع الثقافي، بالإضافة إلى نتيجة مسحة سلبية تم إجراؤها خلال الـ 48 ساعة من موعد الفعاليات.

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