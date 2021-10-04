طريقة عمل العيش الفينو.. أساسي في «اللانش بوكس» وعلى قد إيد ست البيت

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع عودة المدارس، تحرص الأمهات على إعداد وجبة الإفطار لأطفالها قبل الذهاب للمدرسة، حتى يستطيعوا المواظبة على مواصلة اليوم الدراسي، مع الحرص على إعداد اللانش بوكس، كي يتناولوا الطعام الغذائي المفيد لصحتهم، ليضطررن إلى الذهاب كل صباح إلى المخابز لشراء العيش الفينو الطازج، ما يهدر الكثير من الأموال والوقت، بسبب الازدحام والتكدس أثناء الشراء، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، تتخوف الأمهات من خطوة الذهاب لشراء المنتجات والسلع الغذائية، خاصة العيش الفينو، خوفا على صحتها وصحة أطفالهن، ما يدفعها إلى إعداد العيش الفينو داخل المنزل.

ويعتبر العيش الفينو، من أكثر الأنواع التي يفضلها الأطفال، فهو عبارة عن لفافة طويلة، على شكل خبز فرنسي من دقيق القمح، وهو الأكثر شيوعا وانتشارا، بعد الخبز البلدي الذي يحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

ويُقدم «هن» للأمهات طريقة عمل العيش الفينو داخل المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

مقادير العيش الفينو في المنزل

كيلو دقيق.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة محسن خبز.

4 ملاعق صغيرة خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة زيت.

ماء دافئ.

طريقة تحضير العيش الفينو في المنزل

- ضعي السكر مع الخميرة الفورية والمحسن، وبعض الماء الدافئ معًا لدقائق.

- ضعي المزيج مع الدقيق، وابدئي في العجن، وضيفي الماء، حسبما يحتاج العجين، بعد تمام العجن.

- ضيفي الزيت حتى لا يلتصق العجين، ويجب أن تكون متوسطة الطراوة أو الجفاف.

- قسميها لكرات وافردي كل كرة بالنشابة، ولفي القرص حتى يصبح أسطوانة.

- شكلي كل قرص إلى شكل أسطواني، ورصيها في صينية خبز، ورشي السمسم وحبة البركة إن أردتِ.

- يمكنك دهن الوجه ببيضة مخفوقة، من أجل تحميره.

- ادخليه فرن عالي الحرارة لمدة نصف ساعة.