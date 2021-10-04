طريقة عمل المقلوبة باللحمة والفراخ لـ«الأكيلة فقط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتميز المقلوبة بمذاق طيب يحبه الكبار والصغار على مستوى الوطن العربي، وهي من الأكلات التي تتفنن ربات المنازل في إعدادها بأكثر من وصفة، سواء على الطريقة المصرية أو الخليجية، ويُقدم «هن» وصفات مختلفة لعمل المقلوبة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير المقلوبة

لحم أحمر متوسطة الحجم أو مكعبات دجاج مخلية.

كوبان أرز بسمتي.

ثمرتان باذنجان.

ثمرتان بطاطس «شرائح».

3 وحدات بصل.

بهارات.

حبهان.

قرفة.

فلفل أسود.

كركم.

عود قرفة.

ورق لورا.

عود كرفس.

جزر.

كوسة.

بطاطس.

زيت للقلي.

طريقة تحضير المقلوبة

- قطعي الباذنجان، واغسليه جيدًا بالماء والملح، وصفيه.

- شوحي البصل في الزيت، ثم ضيفي إليه اللحم.

- اغلي الماء في وعاء عميق، وضيفي فيه اللحم مع الكرفس والجزر، وورق اللورا وعود القرفة والحبهان والفلفل والملح، وتسلق حتى النضح.

- اقلي شرائح الباذنجان، وصفيها جيدًا من الزيت.

- شوحي البطاطس في الزيت «نصف قلية».

- اغسلي الأرز جيدًا، وصفيه، وضيفيه للخليط.

- في إناء الطهي، ضعي ملعقتين من الزيت، ثم رصي شرائح الباذنجان في القاع والجوانب، ومعها شرائح البطاطس.

- رصي شرائح البصل المقلية، ثم اللحم، وضعي طبقة أخرى من الباذنجان.

- زيني الأرز بالكركم والقرفة، وضيفي فوق الطبقات السابقة، ثم ضعي مرق اللحم على مراحل.

- ضعي الإناء على نار متوسطة حتى يتشرب المرق، ثم على نار هادئة حتى تمام النضج.

- ضعي صينية أعلى الإناء وهو ساخن، ثم قلبي وارفعي الإناء بعناية.

- زيني المقلوبة بالمكسرات المحمصة.

مقادير مقلوبة الدجاج

أوراك دجاج.

أرز.

باذنجان.

بصل.

قرنبيط.

بطاطس.

فلفل أخضر.

ملح وفلفل.

مرقة.

حبهان.

قرفة ناعمة.

قرنفل.

زيت.

طماطم.

كزبرة خضراء.

طريقة تحضير مقلوبة الدجاج

- يقطع الباذنجان شرائح، ثم يقلى في زيت غزير ساخن.

- في حلة على النار، ضعي بصل مقطع مكعبات وثوم وزبدة ومكعب مرقة وقرفة أعواد.

- نستمر في التقليب، ثم تضاف قطع الدجاج، وتترك حتى تنضج.

- رصي شرائح الباذنجان المقلي في حلة، بحيث تغطي جوانب الحلة، ثم يضاف اللحم، ثم يضاف الأرز المغسول، وتسقى بمرقة، وتوضع على النار، حتى يكمل الدجاج نضجه، وينضج الأرز.

- تقدم بعد قلبها في طبق التقديم.

مقادير المقلوبة باللحمة المفرومة

أرز.

لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

باذنجان رومي مقلي.

فلفل حار.

فلفل مقلي.

جزر مبشور.

شرائح طماطم.

شرائح بصل.

كاري.

كركم.

قرفة ناعمة.

زنجبيل بودرة.

حبهان.

زيت.

ماء.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير المقلوبة باللحمة المفرومة

- يشوح البصل في الزيت على النار، مع ملح وفلفل، ثم تضاف اللحمة المفرومة، وتعصج.

- تضاف البهارات وتقلب، ثم نضع قليل من الماء على مراحل أثناء النضج.

- تترك على النار من ساعة إلا ربع، إلى ساعة، حتى تمام نضج اللحمة.

- يقلب الأرز في الزيت على النار، مع الجزر والملح والقرفة.

- يضاف الماء بنفس كمية الأرز، ثم ترص شرائح الباذنجان فى بايركس.

- يضاف كباب الحلة، ثم شرائح البطاطس المقلية والأرز.

- يضاف الماء، ويترك حتى تمام النضج وتقدم.