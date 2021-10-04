الامارات | عجوز يركب قارباً مطاطياً ويجدف في مياه الإعصار "شاهين".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز يركب قارباً مطاطياً ويجدف في مياه الإعصار "شاهين".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل كبير السن وهو يركب قارب تجديف صغيرا ويمارس ما يشبه رياضة التجديف أمام منزله على إثر السيول التي خلفها إعصار شاهين في عمان.



ووثق مقطع الفيديو الرجل وهو يستمتع بالتجديف على قارب مطاطي في حي سكني مرتديا ملابس سباحة ويدعو الشباب للانضمام إليه، ما دفع أحد المتابعين للتعليق قائلا: يصنع من الليمون شرابا حلوا، في الوقت الذي تتوالى فيه الأخبار المحذرة من الإعصار وتبعاته.

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