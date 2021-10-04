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الامارات | عجوز يركب قارباً مطاطياً ويجدف في مياه الإعصار "شاهين".. فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل كبير السن وهو يركب قارب تجديف صغيرا ويمارس ما يشبه التجديف أمام منزله على إثر السيول التي خلفها إعصار شاهين في عمان.


ووثق مقطع الفيديو الرجل وهو يستمتع بالتجديف على قارب مطاطي في حي سكني مرتديا ملابس سباحة ويدعو الشباب للانضمام إليه، ما دفع أحد المتابعين للتعليق قائلا: يصنع من الليمون شرابا حلوا، في الوقت الذي تتوالى فيه الأخبار المحذرة من الإعصار وتبعاته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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