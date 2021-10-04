سر خطير وراء زيادة ضربات القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، عن سر خطير يؤدي إلى زيادة ضربات القلب بشكل سريع.

وأوضح موافي، خلال برنامجه «ربي زدني علماً» على قناة «صدى البلد»، أن الشخص في اليوم الأول بعد مولده يشعر بدقات قلبه، ولكن يتأقلم سريعاً مع ثلاثة أشياء: عدد ضربات القلب، وقوة ضربات القلب، وانتظام ضربات القلب، وفقا لموقع البيان الاماراتي.

وقال إن شعور الشخص بعد عدة سنوات من عمره بحدوث شيء في زيادة عدد ضربات القلب أو وقوتها وانتظامها، يعني أن هناك مشكلة قد حدثت في القلب ويجب البحث عن مصدرها.

وذكر أن القلب يدق يومياً ما بين 110 و120 ألف دقة في اليوم، موضحاً أن الخلل في كهرباء القلب ليس له علاقة بحجم القلب أو بحدوث مشكلات في الصمامات.