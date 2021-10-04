ياسمين صبري «تروج» وهيفاء وهبي «تشتري».. حكاية مجوهرات تمنها 500 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

متابعة إطلالات المشاهير، من الملابس وتنسيق الأزياء والمجوهرات، وحتى الأحذية وأسلوب المكياج وتصفيف الشعر، هواية لدى الكثير، خاصة الفتيات، اللاتي يفضلن المتابعة بشكل مستمر لمحاكاة اسلوبهن.

ولعل هناك العديد من النجمات العرب، اللاتي حجزن مقاعدهن قبل أن يبقوا نموذج مثالي للفتيات، على رأسهن درة، هيفاء وهبي، وياسمين صبري، حتى أصبح الفتيات يقارن بينهن، وبين الإطلالات المُكررة والمتشابهة، وغيرها.

ياسمين صبري تتشابه مع إطلالات هيفاء وهبي

ياسمين صبري وهيفاء وهبي، تشابهت إطلالاتهما خلال الفترات الماضية بشكل كبير؛ إذ ظهرت الفنانة ياسمين صبري بعدة إطلالات كانت سبقتها فيها الأخيرة.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمون بخطوط الموضة، إطلالات الثنائي، التي تشابهت أكثر من مرة، وذلك قبل أن تتألق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في أحدث ظهور لها، بمجوهرات من علامة تجارية شهيرة، أُختيرت ياسمين صبري للترويج والدعاية لها، وهو ما وصفه البعض بـ«كيد النسا».

فقد تكرر الأمر لنحو 4 مرات، كان من بينهم في بداية العام الجاري حينما ارتدت ياسمين صبري بليزر يحمل اللون الأوف وايت، مزود بأزرار من الأمام مع بنطون أبيض، وشاركت صورتها به عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، والذي تشابه مع إطلالة سابقة ارتدتها الفنانة هيفاء وهبي في وقت سابق، تحديدا في جلسة تصوير في العام 2016، حيث ظهرت أيضًا ببليزر متشابه ونسقت معه توب وبنطلون باللون الأبيض وحذاء باللون البيج.

تخطت الـ نصف مليون.. هيفاء وهبي تتألق بالمجوهرات

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، خطفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة، شاركت بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتألقت هيفاء وهبي، بفستان أسود قصير أبرز أنوثتها مع مجموعة مجوهرات من «cartier».

وأرتدت الفنانة «إسورة» ذهبية من cartier، تخطى سعرها 7000 دولار، أي ما يعادل 110 ألف جنيه مصري، كما أرتدت أحدث مجموعة خواتم cartier، وهو يشبه النمر، وتخطى سعره الـ28 ألف دولار، ما يعادل أكثر من 400 ألف جنيه مصري.