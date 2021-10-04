4 حالات يمنع فيها طفلك من مصل الإنفلونزا: ضروري لمصابي الحساسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأطفال هم الأكثرعُرضًة للإصابة بالعدوى، وذلك لضعف مناعتهم التى لم تستكمل التكوين، لذلك شددت وزارة الصحة على ضرورة أخذ مصل الإنفلونزا بداية من عمر 6 أشهر، خاصة في وجود فيروس كورونا، لمساعدتهم على تخفيف الإصابة، على الرغم من أنه يخفف العرضة فقط، ولا يحمى حماية كاملة.

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية لـ«هن»، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يأخذه الطفل من عمر 6 شهور، عن طريق البخاخات، وتحسب الجرعة وفقًا لحالة الطفل الصحية، ووزنه.

ولفتت الطبيبة إلى أنه حتى عمر 3 سنوات، يأخذ الطفل ربع جرعة، ومن 3 سنوات لما فوق يطعم بنصف جرعة.

متى يتم أخذ التطعيم على مرحلتين؟

وكشفت استشاري البكتيريا الحالات التي يمكن أخذ اللقاح بها على مرحلتين، وهي: في حالة إذا الطفل لم يأخذ تطعيم مسبقًا؛ إذ يمكن أخذ جرعة أولى، والأخرى بعدها بـ4 أسابيع كنوع من التنشيط، ويوجد توصيات حاليًا بأخذ المصل كجرعة كاملة، مؤكدة أنه لا توجد مشكلة أو عواقب صحية من ذلك.

حالات ضرورى بها أخذ اللقاح

هناك حالات لا يسمح فيها بتأخر أخذ المصل، وذلك وفقًا لتقرير «فاكسيرا»، وتتمثل فيما يلي:

- الطفل الذي يعاني من حساسية الصدر، وحساسية الأنف.

- الأطفال المصابين بضعف المناعة.

حالات تمنع طفلك من أخذ مصل الانفلونزا

ونوهت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، إلى ضرورة مراجعة الطبيب قبل إعطاء طفلك اللقاح؛ إذ قد يكون هناك موانع صحية تمنع بعض الأطفال من أخذ جرعة الإنفلونزا، تتمثل فيما يلي:

- في حالة إصابة الطفل بحساسية لقاح الانفلونزا سابقًا.

- إذا كان الطفل يعاني من حساسية البيض.

- في حالة معاناة الطفل من أعراض مرضية.

- الأطفال أقل من سن الـ6 شهور.

فائدة أخذ مصل الإنفلونزا

وحسب ما ورد عن «فاكسيرا»، فإن لقاح الانفلونزا لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا بشكل كامل، ولكن يعطى حماية 80%؛ إذ يساعد في الآتي:

- التخفيف من أعراض الإصابة.

- تقليل مدة الإصابة.

- يمنع المضاعفات.

وأكدت استشارى البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية، أنه لا توجد أعراض شاقة عقب أخذ مصل الإنفلونزا، لكن إحمرار، صداع، حمى، غثيان أو آلام مكان الحقن فقط، مشيرة إلى أنه يوجد حالات لا تحدث لها أي أعراض جانبية.