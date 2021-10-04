الامارات | جمال انور السادات يكشف سر وفاة والدته.. وماذا كان طلبها الأخير من السيسي !

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال انور السادات يكشف سر وفاة والدته.. وماذا كان طلبها الأخير من السيسي ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل مرض والدته جيهان السادات وأسباب الوفاة، ووصيتها الأخيرة التي طلبتها قبل الوفاة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال جمال السادات، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، على شاشة ام بي سي مصر، مساء امس الأحد، أن جيهان السادات "طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يوافق على أن تدفن في النصب التذكاري وبجوار والدي محمد أنور السادات".

وتابع جمال السادات، أنه "لا احد يعيش على طول ولابد أن تنتهي حياته ويموت"، مؤكدا أن والدته جيهان السادات شيء رائع وصاحبة أعمال جميلة.

وأضاف السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، "عرفنا بمرضها في عام ٢٠١٨، وانها مصابة بالمرض الخبيث وانها في المرحلة الرابعة"، متابعا أنها عرفت بالمرض في حينها.

وأكمل السادات انها كانت انسانة مؤمنة وفي نفس الوقت مقاتلة، لافتا إلى أنه بعدها سافرت الي الولايات المتحدة الأمريكية مدة ستة أشهر وتم إجراء عملية جراحية كبيرة جدا، بعد أن خضعت لعلاج كميائي. وأنه تم إزالة ٩٠٪ من المرض، وبعد ذلك خضعت لعلاج كيميائي مكثف مدة ٣ اشهر، لافتا إلى أنه كان هدفنا في ذلك الوقت ان تعيش بدون ألم.





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