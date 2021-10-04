لايف ستايل

الامارات | زلزال بقوة 7ر5 درجات يضرب إيران

0 نشر
د ب ا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7ر5 درجات يضرب إيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب زلزال بقوة 7ر5  درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنین مدينة جلكرد التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري جنوب غربي إيران.
وأعلن مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران وقوع زلزال الساعة السادسة وتسع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 33 كيلومترا من مدينة جلكرد.
وكان مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.
ولم ترد على الفور تقارير بوقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا