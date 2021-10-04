الامارات | كورونا العالم: 235 مليون إصابة و 3ر6 مليار لقاح و4 ملايين وفاة حتى صباح اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم: 235 مليون إصابة و 3ر6 مليار لقاح و4 ملايين وفاة حتى صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 235 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 3ر6 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 234 مليونا و 921 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و801 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 299 مليون جرعة.



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