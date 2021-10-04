الامارات | اب مصري يقتل طفليه بسبب خلاف مع زوجته على مصروفات المدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن اب مصري يقتل طفليه بسبب خلاف مع زوجته على مصروفات المدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة بشعة، حيث أقدم أب على قتل ابنيه بالسكين بسبب خلافات بينه وبين أمّهما.

وروى مصدر أمني، تفاصيل الواقعة التي أثارت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن مديرية أمن الجيزة تلَّقت بلاغًا من أحد الجيران بقرية منيل شيحة بمنطقة أبو النمرس، يفيد بعثورهم على جثث طفلين قاطنين أمامهم: الأول يدعي أحمد علام 8 أعوام، وشقيقه محمود علام 6 أعوام، ملقاة داخل منزلهم، وبهما عدد من الطعنات في أنحاء متفرقة من جسدهم وتمزق بالبطن.

وأشار المصدر إلى أنّه من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات، اتضح أن الأب، الذي يعمل نجارًا، وراء ارتكاب الواقعة.

وتابع: "بسبب خلافات زوجية بالآونة الأخيرة تركت الزوجة المنزل هاربة من ضرب زوجها لها"، مشيرًا إلى أنَّ المشادات الكلامية بينهما جعلته يتعدى بسبّها وضربها أمام الجيران عقب مطالبتها بمصروفات الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

واستطرد المصدر: "الجيران أكدوا بالتحقيقات أنّه عقب ترك الزوجة منزل الزوجية، انتقم منها الزوج بقتل الأبناء، مستخدمًا سلاحًا أبيضًا (سكين)، موجهًا لهما عدّة طعنات".

وأضاف: "حاول الطفل الثاني الفرار والصريخ إلا أنّ الأبّ تعدى عليه على الفور، ووجّه عدّة طعنات له، ما أودى بحياته في الحال".

وختم المصدر بـ"عقب تأكد المهتم من أن الأطفال لفظوا أنفاسهم الأخيرة، تركهم جثث بالمنزل، إلى أن عثر الجيران على جثتهم عقب اختفاء والدهما، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق".

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