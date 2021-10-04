طبيب روسي يكشف عادات تقتل البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الإفراط بتناول المشروبات الكحولية والتدخين يقتلان البنكرياس.

ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن الإفراط بتناول الكحول هو السبب الرئيس لالتهاب البنكرياس الحاد.

ويقول، "عندما يموت جزء من البنكرياس، تعطل جميع أعضاء الجسم، ويموت المرضى بسبب قصور أجهزة عديدة، تتوقف الكلى ويتباطأ عمل القلب والرئتين. إنه أمر مخيف فعلا".

ويؤكد مياسنيكوف على أن تناول 200 غرام من الكحول المركز خمسة أيام في الأسبوع، يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس المزمن.

ويقول، "ومن الأسباب الأخرى - التدخين. الذي يسبب التهابا مزمنا، ويزيد من تأثير الكحول. لذلك فإن الذين يتعاطون الكحول بانتظام ويدخنون في نفس الوقت هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس وفقا للجرعة التي يتناولونها".

ويضيف الطبيب، إلى قائمة المسببات لالتهاب البنكرياس - حصى كيس المرارة، العدوى الفيروسية، والاستعداد الوراثي وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وبعض أنواع الأدوية.