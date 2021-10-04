دراسة تكشف المشروب الأفضل لخسارة الوزن: ليس الشاي الأخضر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمكن للكثير من الأشخاص إنقاص وزنهم بشكل سريع وهناك الكثير من المشروبات والأطعمة التي تساعد في خسارة الوزن للحصول على قوام أفضل وصحة جيدة، ويعتبر الشاي الأخضر من بين المشروبات التي لها نصيب كبير في القيام بعملية إنقاص الوزن، لكن بعض الخبراء أكدوا أن هناك مشروب أخر يتفوق عليه.

وجدت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Annals of Family Medicin» اعتمدت على بيانات المسح الوطني لفحص الصحة الوطنية «NHANES» في الولايات المتحدة الأمريكية وجود ارتباط وثيق وكبير بين انخفاض كميات الماء أو شرب القليل من الماء والسمنة لدى الإنسان الأمر الذي يؤكد أن تناول كميات أكثر من المياه تدعم عملية خسارة الوزن.

تناول ماء الكمون الساخن يساهم في إنقاص الوزن

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية تقريرًا نشرته مجلة «Eat This Not That» الأمريكية بعنوان «ما هو الشراب رقم 1 لخسارة الوزن»، أكدت خلاله مجموعة من أطباء التغذية أن الماء هي المشروب الأفضل لدعم عملية خسارة الوزن بسبب خصائصه الفريدة ويتفوق بمراحل على المشروبات الأخرى الساخنة.

ومن جانبها قالت الطبيبة الأمريكية المتخصصة في مجال التغذية «تيريسا بيست» في تصريح للمجلة الأمريكية، إن تناول ماء الكمون الساخن يساهم بشكل كبير في عملية إنقاص الوزن ويتفوق على الشاي الأخضر بمراحل، مشيرة إلى أن شراب الكمون يمكن تحضيره بشكل سريع وسهل في المنازل عن طريق غلي بذور الكمون المجففة التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد مضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين عملية الهضم والحفاظ على جهاز المناعة وصحة الأمعاء وتقلل الالتهابات وتقلل الإصابة بأمراض السرطان.

وأضافت خبيرة التغذية أن هناك عدد كبير من الأبحاث أثبتت فوائد شراب ماء الكمون في خسارة الوزن وتقليل الدهون بالجسم بجانب مساهمته في زيادة نسبة الأيض لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات عدم إنقاص الوزن ووضحت الخبيرة أن وجود عملية تمثيل غذائي أسرع يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى.