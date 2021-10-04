منى زكي وهند صبري تواصلان التألق في فعاليات «إكسبو دبي 2020» بإطلالات مميزة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مازالت فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 مستمرة، بعد افتتاحه قبل ثلاثة أيام، بعدما تأخر افتتاحه نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الحدث العالمي الذي يضم أجنحة من جميع بلدان العالم، وأيضًا جذب حضور عدد من الفنانين والفنانات اللائي تميزن بإطلالاتهن الأنيقة، وشاركن بها المتابعين عبر حساباتهن على «السوشيال ميديا».

وفي التقرير التالي الذي يقدمه «هن»، يرصد عددا من إطلالات الفنانات اللائي ظهرن وشاركن في معرض إكسبو دبي 2020.

منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي بأكثر من إطلالة أنيقة في معرض إكسبو دبي، وكان آخرها ظهورها بفستان من اللون الأصفر النيون من دار الأزياء العالمية «roland mouret» وجاء من صيحة «أوف شولدرز»، كما اختارت معها حقيبة باللون الأزرق الفاتح من دار الأزياء «ديور» مع حذاء كعب شفاف، وهي الإطلالة التي ميزتها بالأنوثة والرومانسية.

وكانت الفنانة منى زكي أثارت إعجاب متابعيها بالفستان الأسود الذي شاركت به في أولى أيام المعرض العالمي، وظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود وأكمام طويلة من دار أزياء Alex Perry، من مجموعة خريف هذا الموسم 2021، وأيضًا اعتمدت على حمل حقيبة صغيرة من دار الأزياء العالمية «ديور».

هند صبري

وتألقت الفنانة هند صبري في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، وارتدت فستان من صيحة «أوف شولدرز» من اللون الأخضر، ولملمت شعرها إلى الوراء وارتدت حذاء ذو كعب عالي، وأثارت إطلالاتها إعجاب متابعيها وصديقاتها من الوسط الفني الذين تفاعلوا معها في التعليقات عبر حسابها على «انستجرام».

مشاركة مصر في معرض إكسبو دبي

وشهد الجناح المصري المشارك فى فعاليات «إكسبو دبي 2020» إقبالا كبيرا من الزائرين، خلال الأيام الأولى للمعرض الدولي، الذي بدأ اليوم في استقبال الجمهور بعد حفل افتتاح مبهر، وسيستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 192 دولة.