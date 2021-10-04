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6 نصائح بسيطة لإخفاء الشعر الأبيض: «بطل سجاير»

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الشيب المبكر عند الرجال

تظهر علامات الشيب على الرجال عند التقدم في العمر، وهذا فهو أمر طبيعي، وفي أحيان أخرى يظهر الشعر الأبيض في عمر مبكر، وهو ما يعرف بـ«الشيب المبكر»، ويتسبب في شعور مزعج للرجال؛ إذ يعطيهم عمر أكبر من عمرهم الحقيقي، غير مدركين عن وجود بعض الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

وفي التقرير التالي يعرض عددا من النصائح عن التي يجب اتباعها لتجنب ظهور الشعر الأبيض لدى الرجال، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا».  

ابعد عن التلوث

يعتبر التلوث من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيب والشعر الأبيض، خاصة إذ كنت تعاني من بصيلات الشعر ضعيفة، وغير قادرة على إفراز اللون الأسود مرة أخرى.

ابتعد عن التدخين

بعض الدراسات البحثية التي ربطت علاقة بين شيب الشعر والتدخين؛ إذ أظهرت بعض الدراسات أن المدخنين أكثر عرضة بـ2.5 مرة لبدء ظهور الشعر الرمادي قبل عمر الـ30 مقارنة بالأشخاص غير المدخنين، وينصح بالإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الأماكن التي تحتوي على أشخاص كثيرين مدخنين.

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تجنب الإجهاد والتوتر

إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم والتوتر والقلق، كلها عوامل تؤدي إلى تساقط الشعر أو تحوله للون الأبيض.

النظام الغذائي الصحي

نقص النظام الغذائي من الفيتامينات الهامة مثل B وCو E، وأيضًا عناصر الحديد والزنك، يؤدي إلى تساقط الشعر وظهور الشيب، كما أن انخفاض مستويات النحاس تؤدي إلى ذلك، وأيضًا الأطعمة المصنعة في زيادة الشيب.

تجنب منتجات الشعر الكيميائية

صبغات الشعر الكيماوية والشامبو، تؤدي أيضا إلى ظهور الشيب المبكر؛ إذ أن عدد من هذه المنتجات تحتوي على مكونات ضارة تقلل من صبغة الميلانين، ويعتبر بيروكسيد الهيدروجين، الذي يستخدم في العديد من صبغات الشعر، من المواد الكيميائية الضارة.

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غسل الشعر بالماء النظيف

استخدام الماء الملوث في غسل الشعر بالتأكيد يضر بالشعر؛ إذ أن الماء النظيف ينظم الدورة الدموية ويزيت بصيلات الشعر، ويعتبر من المصادر الرئيسية للمعادن الهامة له.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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