الامارات | أغنى رجلين في العالم يتعاركان في الفضاء.. ويتقاتلان على "القمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى رجلين في العالم يتعاركان في الفضاء.. ويتقاتلان على "القمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرب كلامية نشبت بين الرئيس التنفيذي لـ space x إيلون ماسك ومؤسس أمازون جيف بيزوس عقب منح وكالة ناسا عقد هبوط على سطح القمر بقيمة 2.9 مليار دولار لشركة space x التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وبحسب شبكة سي إن بي سي عربية الإخباري، فإن عقدا وصفه بيزوس بأنه غير عادل دفعه ليقدم عرضا لوكالة ناسا لتغطية ما يصل إلى ملياري دولار من التكاليف مقابل إعادة النظر في العقد لكن عرضه قوبل بالرفض.

وردا على ذلك قال ماسك في مؤتمر CodeCon 2021، في كاليفورنيا "لا يمكنك الوصول للقمر عن طريق رفع القضايا مهما كانت جودة محاميك، عليك أن تبذل المزيد من الجهد للوصول إلى المدار بدلاً من الدعاوى القضائية"، في إشارة إلى شركة بلو أوريجن Blue Origin ، وردّت أمازون على تصريحات إيلون ماسك، قائلة إن ماسك وشركته لديهم تاريخهم الخاص في مقاضاة الحكومة الأمريكية.

وبعد أقل من ساعة، رد ماسك على تويتر، بحجة أن هناك اختلافًا في النوايا بين الدعاوى القضائية لشركته وقضايا بيزوس ليغرد قائلا "سبيس إكس رفعت دعوى "للسماح لها" بالمنافسة، وبلو اوريجن ترفع دعوى لوقف المنافسة"

ويتوقع بأن يتحوّل الفضاء قريبا جدا إلى قطاع يدر تريليونات الدولارات.

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