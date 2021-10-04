الامارات | عروسان يتقاضيان رسوماً من الضيوف مقابل كل قطعة من كعكة الحفل !

شكرا لقرائتكم خبر عن عروسان يتقاضيان رسوماً من الضيوف مقابل كل قطعة من كعكة الحفل ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ضيوف حفل زفاف بصدمة كبيرة، بعد أن طالبهما العروسان بدفع مبالغ مالية عن كل قطعة تناولوها من كعكة الزفاف.

وكشف أحد الضيوف أن العروسين أعلنا في يوم زفافهما أن على الضيوف المساعدة في دفع ثمن كعكة الزفاف، من خلال المساهمة في دفع المال قبل الحصول على شريحة من الكعكة.

ولم يعترض الضيوف على دفع مبلغ 3.66 جنيه إسترليني (4.5 دولارا) مقابل الحصول على قطعة من كعكة الزفاف، لكن المفاجأة كانت عندما تلقى أحد الضيوف رسالة من الزوجين يطالبانه فيها بدفع مبلغ 3.66 جنيه إسترليني (4.5 دولارا) إضافية، لأنه حصل على قطعة ثانية من الكعكة خلال الحفل.

وتم تحميل صورة للرسالة على موقع ريديت، ولاقت انتقادات شديدة من قبل مستخدمي الموقع، حيث قال أحدهم "إذا كنت لا تستطيع شراء كعكة لتقدمها لضيوفك، فلا تحصل على كعكة".

وانتقد أحد المعلقين خطوة العروسين بشدة، حيث قال ساخراً "لقد دفعت مبلغاً من المال مقابل الهدية ومبلغاً آخر على وقود السيارة لأصل إلى الحفل ومبلغا ثالثا على الملابس لارتدائها في حفل زفافكما، كما ضيعت فرصة العمل لساعات إضافية لأتواجد في الحفل، وبما أنكما فرضتما ثمناً للحصول على قطعة من كعكة الزفاف، فأنتما مدينان لي بكل هذه المبالغ، يرجى التحويل فوراً لتجنب رسوم التأخير".

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