الامارات | «أناناس أزرق» ينتشر في الأردن: الحبة بـ 50 دولاراً والأردنيون يطالبون باستيراد كميات أكبر !

شكرا لقرائتكم خبر عن «أناناس أزرق» ينتشر في الأردن: الحبة بـ 50 دولاراً والأردنيون يطالبون باستيراد كميات أكبر ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

انتشر في الأسواق الأردنية مؤخراً نوع جديد من فاكهة "الأناناس"، هو "الأناناس الازرق"، والذي شهد إقبالا كبيراً من قبل المستهلك الأردني على تجربته.

وكان مصدر مختص قال لموقع "سرايا" الإخباري الأردني، انه تم استيراد عينات بسيطة من إنتاج احدى الشركات العالمية لاختبارها في الاسواق ولمعرفة مدى تقبلها من قبل المواطنين، حيث لقيت اقبالا واضحا ورضى من المستهلك، رغم سعرها الذي يعد مرتفعا، حيث وصل سعر الحبة الواحدة من الأناناس الأزرق الى نحو الـ 50 دولارا.

واشار المصدر الى ان الفاكهة الجديدة على السوق الأردني لها طعم لذيذ، وهو ما أدى الى نفاذ الكميات الموجودة في الأسواق، وسط مطالبات متواصلة من قبل المواطنين لاصحاب الاسواق بتوفير الاناناس الأزرق لهم، وهو ما شجع وكلاء الاستيراد والتصدير في عمان على دراسة استيراد الأناناس الأزرق بكميات كافية.

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