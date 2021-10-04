يعزز المناعة.. تعرف على فوائد تناول الثوم قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الثوم يستخدم بطرق مختلفة لمكافحة المشاكل الصحية، مثل السعال والبرد والتهاب المفاصل والإمساك وآلام الأسنان، وذلك يرجع لمحتواه على مواد كيميائية نباتية مثل مركبات الأليسين والكبريت العضوي.

واحدة من أكثر الطرق شيوعا لاستهلاك الثوم هي تناوله قبل النوم، فما فائدة ذلك؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لـ "everydayhealth".

يساعد في خفض ضغط الدم:

قد يساعد تناول فصين يوميًا في الحفاظ على ضغط الدم، حيث يحفز الثوم تخليق أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية، ويثبط نشاط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، كما تساعد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين على استرخاء الأوعية الدموية، ويمكن أن يدعم هذا تدفق الدم الصحي والضغط.

قد يساعد في تهدئة الالتهابات:

يعتقد العلماء أن الالتهاب المزمن هو المحرك وراء الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان والتهاب المفاصل، ولكن يساعد الثوم في تثبيط نشاط بعض البروتينات الالتهابية.

خفض نسبة الكوليسترول:

فائدة أخرى هو أنه يساعد في تقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد ومستويات الكوليسترول الضار.

تعزيز المناعة:

يلعب دورًا في آليات دفاع الجسم بعدة طرق، على سبيل المثال، يوفر الأليسين الموجود في الثوم خصائص مضادة للبكتيريا، كما أن له خصائص مضادة للفيروسات قد تساعد في منع دخول الفيروسات إلى الخلايا، وتقوية الاستجابة المناعية حتى يتمكن من محاربة الفيروسات بشكل فعال، وهذه الأشياء هي التي يمكن أن تساعد في دعم نظام المناعة الصحي بشكل عام.

يقلل من تخثر الدم:

ثبت أن المركبات الموجودة في الثوم تقلل من" التصاق "الصفائح الدموية ولديها خصائص مضادة للتخثر"، وقد يساعد ذلك في الحماية من تصلب الشرايين، وهي عملية يؤدي فيها تراكم الترسبات إلى تصلب الشرايين وتضيقها، ويزيد تصلب الشرايين من خطر الإصابة بجلطات الدم التي يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يوفر مجموعة من مضادات الأكسدة:

تمنح المغذيات والمركبات النباتية الثوم خصائص قوية مضادة للأكسدة"، ولا تفيد مضادات الأكسدة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب فحسب، بل إنها قد تمتص الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل السرطان.