الأستاذة الجامعية ضحية شقيقها بالدقهلية: «أنا اللي ربيته.. وكان نفسي يبقى سند».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت «إسراء»، أستاذة جامعية بمحافظة الدقهلية، جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اختطاف شقيقها لها، ومحاولته تصويرها عارية لمساومتها على ميراثها.

الأستاذة الجامعية تكشف تفاصيل اختطافها

وعلقت إسراء على واقعة اختطافها، قائلة: «أنا أكبر منه بـ8 سنوات، وأنا اللي مربياه، بعد ما أبوه وأمه ماتوا وهو عنده 5 سنين، ومن قبلها وأنا مسؤولة عنه مسؤولية تامة منذ ولادته وكنت برضعه بالبزازة، هو ده رد الجميل!».

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، والذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «متخيلتش إن ده ممكن يحصل، ولما فكرت لقيت إن في حاجات كتير كانت بتدل على إن ده هيحصل زي إنه رفض إني أفتح الشباك، وإنه كان بيسوق بسرعة عشان نروح مكان الحادث مع إن الشهر العقاري في وش بيتي».

وتابعت أن أسلوبه تغير معه وتعمد ضربها وإهانتها واتهامها بالسرقة، متابعة: «كنت باخد كل ده بحسن نية، واتمنيت أنه يبقى سند لأنه ابني».

الأخ الأكبر يحاول اختطاف نجلها

وأكدت أنها متزوجة ولديها طفل: «دلوقتي أخويا في النيابة، والأخ الكبير اللي حرّضه بيحاول يخطف ابني وبيحوم بمحيط البيت، وقعد ساعتين يتحايل على ابني يفتح الباب عشان يخطفه، وبالصدفة كنت بكلم ابني قالي خالو واقف بره وبيقولي متخفش يا حبيبي».