مع قدوم الشتاء.. طبيب يوضح كيف تحمي طفلك من نزلات البرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع اقتراب فصل الشتاء تزداد احتمالية إصابة الأطفال بنزلات البرد، لذا يجب على الأمهات اتباع تلك بعض النصائح التي تحمي من الأمراض الموسمية، وهي كالتالي وفق ما أوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365".

- الحرص على تغذية الطفل جيدا لرفع كفاءة جهاز المناعة.

- أفضل غذاء للرُضع لتقوية مناعتهم هو الرضاعة الطبيعية، ويجب على الأمهات تجنب استبدال الرضاعة الصناعية إلا في وجود سبب طبي.

- من الضروري المتابعة مع الطبيب المتخصص بشكل دوري لإعطاء الطفل الفيتامينات اللازمة.

- الحرص على تناول الطفل 3 وجبات رئيسية تحتوي على كل العناصر الغذائية مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

- لا بد أن يكون تناول الفواكه كطبق رئيسي في اليوم.

- الحرص على تناول طبق سلطة مع كل الوجبات.

- تناول الماء والعصائر مع التقليل من السكريات.

- لا بد من التزام الطفل بممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميا.

- يجب على الوالدين الامتناع عن التدخين في الأماكن التي يتواجد بها الأطفال.

- تناول الخضروات التي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة والزنك والكالسيوم، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والخضروات الداكنة والكبدة.

- ابتعاد الطفل عن الأشخاص المصابين بـ أي أعراض مرضية، مثل الحمى والانفلونزا والكحة وارتفاع درجة الحرارة والرشح.

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

- الحرص على تهوية المنزل جيدا.

- وضع ملابس الأطفال بعد الغسيل في الشمس للتعقيم.

- استخدام المطهرات على اليدين وارتداء الكمامة في المدارس والنوادي والأماكن المزدحمة.

- تطهير الأسطح المختلفة والأرضيات بالمطهرات والكلور.

- من الضروري النوم لمدة 8 ساعات يوميا.

- يجب ارتداء الملابس مناسبة لدرجة حرارة الجو بالخارج.