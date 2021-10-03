ما الذي يحدث بالجسم عند مزج القهوة والليمون وتناوله صباحا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يبدأ كثيرون يومهم بفنجان القهوة الصباحي، لكن عند إضافة الليمون عليه قد يساعد على إنقاص وزنك والتخلص من الدهون، وذلك بحسب ما ذكر موقع"ndtv".

كيف يمكن ذلك؟

- تعمل القهوة كمنشط، وبالتالي تعزيز التمرين في صالة الألعاب الرياضية.

- تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا، بما في ذلك الكافيين، الثيوبرومين، والثيوفيلين وأحماض الكلوروجينيك، وكلها معروفة بأنها تزيد من فقدان الوزن.

- تساهم في تكسير الخلايا الدهنية التي يستخدمها الجسم على شكل طاقة، ما يساعدك على إنقاص الوزن بشكل فعال.

- تعمل على تحسين الهضم عن طريق تخفيف الإمساك وتقليل امتصاص السكر.

- يحفز الكافيين جسمك على توليد الطاقة وهضم الطعام، ما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

كيف يمكن لليمون أن يساعد فى إنقاص الوزن؟

- يميل الليمون إلى زيادة التمثيل الغذائي، ولهذا يُقال إنه يجب أن تبدأ يومك بشرب ماء الليمون.

- يحتوي على تركيبة حمضية قادرة على طرد المواد غير المرغوب فيها والسموم من الجسم، علاوة على ذلك، فإنه يعزز إنتاج الصفراء في الكبد، ما يساعد على الهضم وإزالة السموم.

- يحافظ على رطوبتك ويعزز الشعور بالشبع، مع الحفاظ على انخفاض السعرات الحرارية.

- كوب من ماء الليمون يحتوي على ستة سعرات حرارية فقط، مما يجعله مشروبًا مثاليًا منخفض السعرات الحرارية.

هل يساعد مزج القهوة والليمون معا في إنقاص الوزن؟

نعم، يساعد مزيج القهوة وعصير الليمون في الصباح معًا على حرق دهون البطن ومساعدتك على إنقاص الوزن بشكل فعال.

وفي حين أن هذا الخليط قد يساعدك على إنقاص الوزن، إلا أن الإفراط فيه يضر بصحة الإنسان، وذلك لأن الكثير من الكافيين في جسمك يمكن أن يكون له العديد من الآثار الجانبية مثل الصداع والدوخة والغثيان واضطراب المعدة.