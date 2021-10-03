نصائح من ذهب للتعامل مع الرجل العصبي: «متوصليش نفسك للضرب»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تنتظر مجيئه من العمل لإعداد الغداء والتناول سويًا لكن علامات الوجوم والغضب تتسارع على وجهه، وعند الحديث معه يفتعل معها المشاجرة على أتفه الأسباب، فالعصبية باتت سمة ثابتة في شخصيته، لا تدرك التعامل معه بشكل صحيح، المشهد السابق ربما تعاني منه الكثير من السيدات، لا يدركن كيفية التعامل مع الرجل العصبي، الذي يتشاجر مع زوجته كثيرًا وربما يصل الأمر إلى حد الاعتداء بالضرب.

نرمين البحيري، مدربة التنمية البشرية، أوضحت خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، عن أسباب العصبية المختلفة وطرق التعامل مع كل نوع بشكل صحيح.

وذكرت «البحيري» الأسباب التي تؤدي إلى عصبية الرجل وتنقسم إلى أنواع مختلفة.

- إثارة العصبية

ربما ينتاب الرجل بالعصبية لإصدارك فعل أثار ذلك لديه، مثل لغة حديثك أو الصوت العالي أو الجدال معه باستمرار، فكلها أمور ربما تفعليها وتثيري بها عصبيته.

- الاحتياج

ربما يكون لدى الرجل احتياج ما مثل الجوع أو لديه مشكلة أو يريد الاهتمام بسبب انشغالك عنه بشكل دائم، كلها أسباب تثير عصبيته.

- مضغوط

ربما ينتاب الرجل العصبية لأن لديه ضغوط من شيء ما سواء في عمله أو مشكلة صادفته.

- يعاني مشكلة ما

من أسباب العصبية لدى الرجل هو إحساسه بعدم الأمان لأنه يعاني مشكلة نفسية داخلية مثل عدم الثقة في نفسه، أو يرى فيكي نقط ضعفه.

- طبعه عصبي

وأحيانًا أيضًا تكون العصبية صفة مصاحبة للرجل منذ ولادته، فهي من طباعه.

طرق التعامل مع الرجل العصبي

- إذا كانت العصبية لأنك تثيري ذلك أو لديه احتياج ما، ففي الحالتين «الكورة في ملعبك»، وعليكي إيقاف ذلك على الفور وعدم فعل أشياء تثير عصبيته وذلك حفاظًا على كرامتك.

- أو إذ كان مضغوط أو عصبي بطبعه، فهنا يكون المفتاح معه، بإمكانك أن تطلبي معه طريقة التعامل معه التي تريحيه لعدم إثارته «متوصليش نفسك للضرب.. عاوزني أعمل معاك إيه»، لكن في المقابل أيضًا معرفة الوقت الذي يستمع إليكي فيه «اختاري إيه اللي يرضيكي.. هتسمعني امتى وقت تسمعني فيه؟».