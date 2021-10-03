وفاء عامر: الزوجة سبب خيانة الرجل.. والطلاق واجب في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة وفاء عامر، على الجدل الذي أثارته تصريحاتها بشأن عدم موافقتها على الطلاق في حالة خيانة الزوج، قائلةً: «الست هي اللي بتعمر وبتضلل على البيت، وواثقة جدا في زوجي، وزعلنا مع بعض مرات قليلة جدا لكن مش بننام وإحنا زعلانين».

أسباب تدفع الرجل إلى خيانة زوجته

وأضافت عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» والذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «إهمال الست للراجل وتقليلها منه وإحساسها بأنها أقل منه بكتير يتسبب في تعرضها للخيانة».

وتابعت: «بقول للناس اغفروا لبعض، والزوجات والأزواج يطبطبوا على بعض ويسمعوا بعض، ولما حد يلاقي التاني مخنوق يسأله مالك، أو يسيبه لحد ما يروق، ولازم الزوجة تكون حريصة على أنها تكمل بأي شكل من الأشكال لأنك بدأتِ بإرادتك».

حالة يجب أن تطلب فيها الزوجة الطلاق

وبشأن الحالات التي يجب أن تطلب فيها الزوجة الطلاق، قالت: «لما يبقى فيه غلطة صعب إنها تغتفر، لأن فيه واحدة تغفر، والأخرى تقول لأ، وفيه واحدة ممكن تكون اتجوزت غصب عنها في يوم من الأيام، والطلاق يبقى حتمي للست لما يكون الجواز بالغصب».

وفي وقت سابق تصدر اسم الفنانة وفاء عامر «جوجل»، بعدما أدلت بعدد من التصريحات الجريئة عندما حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، أمس السبت، ومنها أنها لن تطلب الطلاق من زوجها المنتج محمد فوزي حتى لو اكتشفت خيانته له.

وأكدت عامر أن المرأة المطلقة لم تعد مظلومة في مصر، وبخاصة مع الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة، الذي بات ينصفها دوماً في الأزمات المتعلقة بها: «أي ست مُطلقة بقيت واخدة حقها».