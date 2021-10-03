أول فيديو من عقد قران «عريس البحيرة» قبل وفاته.. وشقيقته: «ملحقش يفرح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت شقيقة الشاب مسعود أبو خضرة الشهير بـ «عريس البحيرة» مقطع فيديو خلال عقد قرانه، وذلك قبل وفاته في أثناء احتفاله بحنته أمام منزله بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة قبل أيام قليلة معبرة عن حزنها على رحيل أخيها.

شقيقة عريس البحيرة تنشر فيديو عقد القران

ووثقت عبير أبو خضرة شقيقة عريس البحيرة لحظات البهجة التي عاشها شقيقها خلال كتب كتابه، الذي سبق وفاته بساعات بشكل مفاجئ لم يكن بالحسبان بعدما انتظر ليلة زفافه طويلاً، وقرر أن يعم الفرح أرجاء القرية بالكامل مع عائلته وأصدقائه وجيرانه.

وشاركت شقيقة عريس البحيرة بمقطع فيديو قصير ظهر خلاله شقيقها الراحل مع عروسه وسط الأهل والأصدقاء أثناء عقد قرانهما وعلقت: «ملحقتش تفرح ي حبيبي لا انت ولا عروستك بدل ما نصبح عليك في شقتك روحنا صبحنا عليك في المقابر يارب الصبر من عندك ربنا يرحمك يا عريس وينور قبرك ويعوضك خير في شبابك ويجعلك من أهل الجنة».

خلال الساعات الماضية لفظ شاب أنفاسه الأخيرة خلال احتفاله بـ«ليلة الحنة» بمدينة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة، وتبين أن العريس ويدعى «مسعود أبو خضرة» المتوفى أنه لقي مصرعه بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عقب ذبح «عجل» بين أقاربه وأصدقائه ابتهاجا بحفل زفافه بحسب ما جاء فى التحريات وأقوال أصدقائه.

وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد بعد وفاة العريس في ليلة الحنة قبل فرحه بساعات قليلة، وحرصت صفحات السوشيال ميديا على نعي الفقيد بنشر صور له بعد وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ومن جانبه دون أحد أصدقاء العريس منشورًا نعى فيه صديقه قائلًا: «مات والمعازيم مليين البيت كله وجايين فرحانين بيه، مات والمعازيم بتزغرط، مات بعد ما دبح الدبيحة بتاعت الفرح، مات في وسط المعازيم وهو فرحان اتحول الفرح لميت، إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون».