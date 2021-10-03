5 أطعمة طبيعية تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.. أبرزها التفاح والبصل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلعب الأطعمة التي نتناولها دور كبير في صحة الجهاز الهضمي، فيمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل التهاب في الأمعاء، أو تؤدي أيضًا إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي ومعالجة المشاكل الصحية منها تخفيف الالتهاب والامتصاص السليم للعناصر الغذائية.

وفي التقرير التالي عدد من الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها للحفاظ على صحة الأمعاء بشكل منتظم، بحسب ما عرضته «سبوتينك».

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من عنصر «البكتين» الذي يعمل على تحسين البكتيريا المعوية، لأنه من أنواع الألياف القابلة للذوبان، كما أنه يخفض من نسبة مستوى الكوليسترول الضار، ويقي من تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب دراسة أجراها من علماء من جامعة ريدينج، نشرها موقع National Library of Medicine.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية، منها فركتو-أوليجوساكاريدس البريبايوتك، التي تعتبر «غذاء» ممتاز لبكتيريا الأمعاء المفيدة وتعزز تكاثرها، كما أن الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكهارل اللازمة لتقلص العضلات وصحة القلب.

بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم والماغنيسيوم بالإضافة إلى عدد من العناصر الغذائية المهمة، لذلك تعمل على تحسين عملية الهضم ومنع تطور الأمراض الالتهابية، وتقلل من نسبة الكوليسترول وتحمي من الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم.

ويمكن إضافة بذور الشيا إلى العصائر والزبادي والحبوب، وبعض الناس يفضلون تناولها بالمعالق بعد نقعها في الماء الساخن.

البصل

البصل يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الأنسولين (نوع من الألياف) ويعزز البصل من نمو البكتيريا المفيدة التي تقلل الالتهاب وتحمي من الأمراض الخطيرة.

الشعير

الشعير أيضًا على الحديد وفيتامينات ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، ويستخدم الشعير لصنع العصيدة والحساء والخبز، ويحافظ على الشعور بالشبع ويقلل الشهية لفترة طويلة، لذلك يعتبر غذاء جيد خاصة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن.