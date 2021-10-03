طريقة عمل الجبنة الشيدر.. حضريها بوصفات ونكهات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الجبنة الشيدر، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، دون شرائها من الخارج، كما يمكن إضافة الجبنة الشيدر لبعض الأكلات اللذيذة الأخرى.

مقادير عمل الجبنة الشيدر

1 كوب لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة ماء

1 كوب زيت

2 صفار بيضة

بياض بيضة

3 جبنة مثلثات

ملح

طريقة عمل الجبنة الشيدر

يسخن الماء على النار حتى الغليان.

في هذه الأثناء تخلط جميع المكونات معا في الخلاط.

يوضع المزيج على حمام مائي حوالي ½ ساعة لضمان طهي البيض

سندوتش جبنة شيدر بالتفاح والبسطرمة

وفي وصفة أخرى عرضها الشيف الشربيني من خلال برنامجه «الشيف»، يمكن تحضير سندوتش جبنة شيدر بالتفاح والبسطرمة من خلال الخطوات التالية.

مقادير عمل سندوتش جبنة شيدر بالتفاح والبسطرمة

توست

مستردة

زبدة

سكر

تفاح

شيدر أصفر شرائح

تفاح

عسل أبيض

بسطرمة

طريقة عمل سندوتش جبنة شيدر بالتفاح والبسطرمة

شوحى التفاح مع الزبدة و السكر

اخلطى العسل مع المستردة

حمصى التوست فى الفرن ثم يدهن بالمستردة و العسل

أضيفى عليه البسطرمة والجبنة شرائح على التوست ثم أضيفي التفاح ويقدم بالهنا

أصابع الجبن الشيدر بالكراوية

وعرضت الشيف أماني رفعت، طريقة عمل أصابع الجبن الشيدر بالكراوية، من خلال برنامجها «بالهنا» المذاع أيضًا على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل أصابع الجبن الشيدر بالكراوية

دقيق للتعفير

300 جرام باف باسترى

بيضة

ملح

فلفل

100 جرام جبنة شيدر مبشورة ناعم

ملعقة صغيرة كراوية حب

طريقة عمل أصابع الجبن الشيدر بالكراوية

افردي العجين على سطح مستوى

ترش بالدقيق والبيضة المخفوقة

ضعي عليها نصف كمية الجبنة ويضغط عليها حتى تلصق الجبنة عليها

استمري في نفس العملية في الجهة الأخرى

قطعي العجين شرائح وتلف مثل الضفيرة

رصي العجينة على صينية الفرن على ورق زبدة

رشي عليها الكراوية الحب والبيض المخفوقة وتخبز لمدة 20 الى 25 دقيقة على 180 درجة مئوية أو حتى يصبح لونها ذهبيا وتقدم بالهنا

خبز بالجبنة الشيدر

بينما قدمت الشيف نادية سرحان، طريقة عمل خبز بالجبنة الشيدر، من خلال برنامجها «مغربيات» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل خبز بالجبنة الشيدر

خبز لوف

100 جم جبة شيدر شرائح

5 حبات بصل أخضر

2 ملعقة كبيرة سمسم

ريحان طازج

فلفل أسود خشن

طريقة عمل خبز بالجبنة الشيدر

يقطع البصل والجبن والريحان ثم يشرح الخبز ثم يوضع به كل المكونات

يغطى بورق الزبدة ثم يوضع بالفرن وبعد قليل يكشف الغطاء ثم يترك بالفرن قليلاً ثم يرش بالسمسم ويقدم

مكرونة بالجبنة الشيدر

ويمكن أيضًا عمل مكرونة بالجبنة الشيدر، وعرضت طريقتها الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد».

مقادير عمل مكرونة بالجبنة الشيدر

مكرونة

جبنة شيدر مبشورة

زبدة

ثوم مفروم

صلصة طماطم

ماء مغلي للسلق

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل مكرونة بالجبنة الشيدر

اسلقي المكرونة في الماء المغلي المضاف له الزيت والملح ثم صفيها.

شوحي الثوم في الزبدة على النار ثم أضيفي صلصة الطماطم والماء.

ضيفي الجبنة الشيدر المبشورة ثم أضيفى المكرونة.

ضعي المكرونة في طبق التقديم وزيني الوجة بالبقدونس المفروم وقدميها.