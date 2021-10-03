لا ترمي قشر المانجو بعد اليوم.. فوائدها لا تتوقعها وإليك طريقة تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

المانجو "ملك الفواكه" بالنسبة لكثيرين ممن يعشقونها، لمذاقها الطيب الرائع، وأيضا لفوائدها الغنية، لكن ماذا عن قشرتها؟

قشر المانجو صحي ومفيد بنفس القدر، ويوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم التي لا تتوقعها، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1. تعزيز الدورة الدموية:

الدورة الدموية الجيدة ضرورية لصحة الجسم، لذا تناول قشر المانجو يساهم في تعزيز الدورة الدموية في الجسم.

2. إنقاص الوزن:

وفقًا لدراسة أجرتها كلية الصيدلة بجامعة كوينزلاند، فإن قشور المانجو تقلل من تكوين الخلايا الدهنية في الجسم، وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

3. تعزيز الهضم والمناعة:

يساهم احتوائها على كمية وفيرة من الألياف على صحة الجهاز الهضمي، كما يعمل فيتامينا "أ" و"ج" ومضادات الأكسدة على تعزيز قدرة جهاز المناعة.

4. مفيد للبشرة ويبطئ الشيخوخة:

وفقًا للخبراء، فإن قشر المانجو مفيد للبشرة ويساعد في محاربة التجاعيد ويجعل البشرة متوهجة، بالإضافة إلى تساهم مضادات الأكسدة الموجدة به في إبطاء عملية الشيخوخة.

5. مكافحة السرطان:

قشور المانجو معروفة بخصائصها المضادة للسرطان ويمكن أن تكون مفيدة في علاج سرطان الرئة والقولون والثدي والدماغ، كما أنها غنية بترايتيربينز وتريتربينويدس، وهما مركبان نباتيان مفيدان أيضًا لمرض السكري.

6. تعزيز صحة القلب:

غنية بالمغذيات النباتية التي تجعلها صحية للقلب ويمكنها أيضًا أن تمنع مشاكل القلب، كما يعزز احتوائها على كمية جيدة من الألياف على صحة القلب، ووفقًا لدراسة ، فإن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالألياف يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40 %.

كيف تأكل قشر المانجو؟

أفضل طريقة لأكل قشر المانجو هي إضافته إلى العصير المفضل، مع التأكد من غسله بشكل صحيح قبل تناوله.