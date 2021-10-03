لعشاق البطاطس.. طريقة طهي تساعد على خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البطاطس من الأطباق التي لا غنى عنها في الوجبات الأساسية بالنسبة لكثيرين، سواء كانت مقلية أو محمرة أو مسلوقة، لكن عند التخطيط لخسارة الوزن يجب عليك معرفة الطريقة الأنسب لطهي البطاطس للمساعدة على فقدان الدهون بشكل أسرع.

وبحسب ما أورد موقع "timesofindia"، فإن أفضل طريقة هي سلقها، إذ تحتوي البطاطس على كمية جيدة من البوتاسيوم والألياف الذي يخفض مستويات ضغط الدم في وقت قصير، ما ينظم عملية الهضم ويزيل الكوليسترول أيضًا، كما أنها مصدر جيد لفيتاميني "أ" و"ج"، مركب ب ويحتوي على كربوهيدرات معقدة، مما يضمن إطلاقًا بطيئًا للطاقة في الجهاز الهضمي.

كيف تساعد البطاطس المسلوقة في إنقاص الوزن؟

تحفزك للشعور بالشبع لفترة طويلة، وتمنعك من الاعتماد على الوجبات الخفيفة الإضافية وبين الوجبات الصغيرة، إذ وجدت دراسة أن عملية تبريد البطاطس المسلوقة تسمح لها بتكوين كمية عالية من النشا المقاوم، وهو أمر جيد للغاية لتنظيم عملية التمثيل الغذائي، ومحاربة الدهون الزائدة، وتعزيز مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا.

كما تحتوي البطاطس المسلوقة على نفس عدد السعرات الحرارية تقريبًا مثل البطاطا الحلوة واللفت، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لاتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.

كيفية سلق البطاطس لإنقاص الوزن؟

الهدف الرئيسي من هذا النظام الغذائي هو استبعاد العوامل المساهمة في السعرات الحرارية الزائدة من نظامك الغذائي والاعتماد فقط على الفوائد الغذائية.

لذا يمكنك اختيار تناول هذا الطبق كوجبة إفطار أو غذاء، ما عليك سوى سلق ثمر من البطاطس، وتركها حتى تبرد تمامًا، ويمكنك تتبيلها بالتوابل مثل الفلفل الأسود، ويمكنك أيضًا إضافة الزبادي إلى وجبة البطاطس المهروسة لإنقاص الوزن بطريقة أفضل.