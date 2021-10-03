محمد رمضان بإطلالة غريبة في أخر ظهور بـ "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو على صفحته الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر محمد بإطلالة غريبة، إذ ارتدى سويت شيرت مزود بأكمام ويتميز بأنه منقوش بالخط العربي، مع بنطلون بنفس الشكل، ونسق أعلاه عباءة مفتوحة باللون الأسود.

كما انتعل حذاء باللون الأبيض.

وارتدى إكسسورات مكونة من كوليه، ومجموعة خواتم، وأسورة، إضافة إلى نظارة شمسية.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رمضان كانت أغنية "ثابت"، التي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما قدم في رمضان 2021 مسلسل "موسى" في السباق الرمضاني.