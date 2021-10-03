7 أضرار للإفراط في تناول الشاي بالحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الشاي بالحليب يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، وبالرغم من ذلك فإن الإفراط في تناوله يسبب العديد من الآثار السلبية، التي منها ما يلي، وفقا لموقعي "onlymyhealth" و "firstcry".

1- الانتفاخ:

إضافة الحليب إلى الشاي يسبب العديد من المخاطر الصحية، لأن الحليب والكافيين يعملان على زيادة إنتاج الغازات، وذلك بسبب مادة العفص (الموجودة في الشاي) التي تزعج أنسجة الجهاز الهضمي وتؤدي إلى آلام في المعدة وانزعاج.

2-الأرق:

الشاي غني بالكافيين تمامًا مثل القهوة، ويعتبر الغثيان من أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للشاي بالسكر والحليب.

ويمكن للشاي بالحليب أيضًا أن يؤرق صحتك العقلية لأنه يزيد من التوتر والأرق.

3- الإمساك:

يمكن أن تساعد مادة كيميائية تسمى الثيوفيلين موجودة في الشاي الحليب على إزالة السموم من الجسم، ولكن الإفراط في تناول الثيوفيلين يمكن أن يسبب لك الجفاف، ما قد يؤدي أيضًا إلى الإمساك المفرط.

4- حب الشباب والبثور:

يمكن أن يسبب حب الشباب والبثور، عندما يتم تناول شاي الحليب بكميات كبيرة، ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب اختلالًا في المواد الكيميائية للجسم وينتج حرارة شديدة، وهذا يسبب البثور وحب الشباب على الوجه.

5- القلق:

يسبب تناول الكثير من شاي الحليب إلى خلل في المواد الكيميائية في الدماغ ما يؤدي إلى القلق.

6- عدم توازن ضغط الدم:

من أخطر الآثار الجانبية لتناول الكثير من الشاي بالحليب أنه يسبب خللاً في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أو يبطئه كثيرًا بسبب خصائصه المهدئة، ويخفض ضغط الدم كثيرًا، وهذا يمكن أن يكون ضارا جدا لجسمك.

7- الإجهاض:

يتسبب الإكثار من تناول الشاي بالحليب للنساء الحوامل إلى عدم انتظام تدفق الدم، ما يؤدي إلى حدوث الإجهاض للجنين.