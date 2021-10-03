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الامارات | صورة غريبة لرجل برأسين.. إليكم السر

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ترجمة - موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة غريبة لرجل برأسين.. إليكم السر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت على نطاق واسع صور مذهلة ثلاثية الأبعاد، نفذها فنان المكياج الإيطالي، لوكا لوس، إحداها تظهر الفنان وكأنه برأسين، بالإضافة إلى صور أخرى تظهر رأسه وكأنها مقسومة نصفين، وثالثة وكأن يده تنمو من رأسه، ورابعة كأنه بثلاث عيون.

ونقلت "ديلي ميل" عن فنان المكياج المقيم في ميلانو قوله: "لم ألتحق أبداً بمدرسة فنية ولكني أحب المكياج والفن ثلاثي الأبعاد، لذلك خطرت لي فكرة محاولة رسم الصور باستخدام الماكياج".

يختلف الوقت المستغرق لتنفيذ كل رسمة، ويقول الفنان: "بالنسبة لعمل صغير مثل استراحة العنكبوت على وجهه يستغرق نصف ساعة فقط، وبالنسبة لشيء أكثر تعقيداً مثل التكعيب على الوجه بالكامل، قد يستغرق الأمر ساعتين أو أكثر".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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