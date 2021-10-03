الامارات | لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وفاة شاب أثناء الصلاة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر يرصد لحظة وفاة شاب مصري من محافظة الإسكندرية ساجداً أثناء الصلاة بمقر عمله في منطقة سموحة.

وكشفت كاميرات المراقبة أن الشاب أحمد السيد وكان يعمل بمركز أشعة توفي أثناء أدائه الصلاة ليلاً وكان وحيداً بمقر عمله.

وأثناء سجود الشاب خلال الصلاة سقط على الأرض متوفياً إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وقالت وسائل إعلام مصرية إن الشاب متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الإعدادية، ولاقى الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين عديدة من بينها "حسن الخاتمة" وسط دعوات كثيرة بالرحمة والمغفرة للمتوفي.

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