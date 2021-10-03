وصية نضال الأحمدية: «لما أموت محدش يصلي عليا من رجال الدين».. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، تثير الجدل بين الحين والآخر، بسبب تصريحاتها الصادمة، حول الدين والعادات والتقاليد، خاصة كل ما يهم المرأة في الدين، والآراء حول الموضوعات الشائكة.

ولم تتوقف نضال الأحمدية عند تصريحاتها النارية حول الحجاب، وفرضيته، بعدما أكدت أنه ليس من الدين، ولا علاقة له، وأنه قد يكون عادة أو تقليد، أو حتى مظهر زينة، وعادت بتصريح صادم حول الموت، ووصيتها.

مش بخاف من الموت ودي وصيتي

في تصريحات تلفزيونية أخيرة، للإعلامية نضال الأحمدية، ببرنامج «أول مرة» عبر قناة «الجديد»، تحدثت الإعلامية عن الموت، مؤكدة أنها لا تخشى منه نهائيا: «مبخافش من الموت أبدًا».

أوضحت نضال الأحمدية أنها لا تفضل الصلاة عليها بعد وفاتها، خاصة من رجال الدين، واصفة الأمر بالنفاق: «ماتصلوش عليا، مش عاوزة رجال دين لأنهم كذابين ومش محتاجة صلاتهم».

وأضافت: «مطرح ما أموت سيبوني في أي بلد، اشتروا أرض صغيرة وادفنوني بس من فلوسي».

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية، تحدثت عن رأيها في الحجاب، خلال الحلقة، قائلة: «الحجاب ليس مفروضا في القرآن الكريم، لأن الفرائض الخمسة معروفين والحجاب مش موجود فيه، هو تقليد أو عادات أو حتى حشمة، لأنه حق للمرأة، لكن ليس فريضة».

وأضافت خلال حديثها: «قرأت بشكل جيد، وأتحدث بشكل علمي، أنا من مجتمع محافظ ووالدتي كانت تضع غطاء الرأس، هي وخالتي وغيرها، وفي انتظار عالم ديني يفهم جيدا ليخبرني أين فرض الحجاب في القرآن، لأن الموضوع مش محتاج تفسيرات وواضح».