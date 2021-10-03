نضال الأحمدية عن رأيها في الحجاب: «ربنا إداني شعري إزاي يطلب مني أغطيه» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحديث عن فرض الحجاب من عدمه، بات وجبة دسمة يتناولها الفنانون والإعلاميون، بدلًا من رجال الدين المختصين بالأمر، فبين اللحظة والثانية، تظهر إحدى الفنانات وتطالب بارتداؤه عقب قيامها بذلك، في حين تظهر أخريات لتنفي فرضيته أو اقترانه بالشريعة الإسلامية.

نضال الأحمدية، آخر من تحدثت عن الحجاب مؤخرا، ورؤيتها له، بعدما قالت إنها تراه زينة، أو سترة، أو مجرد عادات وتقاليد، ولا أساس له بالدين من قريب أو بعيد.

آراء الإعلامية نضال الأحمدية لا تتغير بين الحين والآخر، ثابتة على موقفها تجاة الحجاب، حتى إنها ترقض التفكير في ارتداؤه مُطلقًا.

الحجاب مش فرض

وفي تصريحات تلفزيونية حديثة للإعلامية نضال الأحمدية، في برنامج «أول مرة» عبر قناة «الجديد» اللبنانية، عادت نضال لتتحدث عن رأيها حول الحجاب، وعلاقته بالدين الإسلامي: «الحجاب ليس مفروضا في القرآن الكريم، لأن الفرائض الخمسة معروفين والحجاب مش موجود فيه»، مؤكدة أنها لا تتمسك به كفريضة، لكن يمكن أن تراه تقليد أو عادات أو حتى حشمة، لأن هذا حق للمرأة، لكن ليس فريضة.

الموضوع واضح ولا يحتاج لتفسير

وبررت الإعلامية الشهيرة سبب رأيها هذا بكونها شخص يقرأ ويبحث: «قرأت بشكل جيد، وأتحدث بشكل علمي، أنا من مجتمع محافظ ووالدتي كانت تضع غطاء الرأس، هي وخالتي وغيرها، وفي انتظار عالم ديني يفهم جيدا ليخبرني أين فرض الحجاب في القرآن، لأن الموضوع مش محتاج تفسيرات وواضح».

وعن تفكيرها في الحجاب مستقبلًا، أوضحت الإعلامية نضال الأحمدية أن الأمر غير موجود: «الله إداني الشعرده، إزاي بعد كدة يطلب مننا الحجاب».