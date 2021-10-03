كورونا اليوم: 4 أماكن تزيد خطر تعرضك لمتغير "دلتا".. و6 عناصر تسبب تفاقم الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

4 أماكن تزيد خطر تعرضك لمتغير "دلتا"

مع بداية فصل الخريف، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وترتفع الأعداد بشكل كبير بسبب متغير" دلتا" شديد العدوى

هناك 4 أماكن يجب تجنبها فهى مليئة بالفيروسات وتهددك بالاصابة بمتغير دلتا، بحسب ما ذكره موقع " eatthis"، هي السينما والمسارح وحفلات الموسيقى والأحداث الرياضية والمطاعم والكافيهات وحفلات الزفاف.

الصحة العالمية تحذر من 6 عناصر تفاقم إصابات كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحديثات على إرشاداتها بشأن جودة الهواء وجددت التحذير من مخاطر التلوث على حياة الإنسان، خاصة في زمن انتشار جائحة كورونا التي أودت بحياة الملايين حول العالم.

6 ملوثات مهددة للحياة

وأوضحت الدكتورة نيرا أن هناك ستة ملوثات يجب التخلص منها في الهواء الذي يتنفسه الإنسان لأنها تشكل مصدر قلق كبير لصحة الكائنات الحية، مشيرة إلى أن الجسيم المعلق بقطر 2.5 ميكرومترو، والذي يشار إليه بـPM 2.5، هو جسيم صغير يمكن أن ينتقل بسهولة إلى الرئتين وينتقل من الرئة إلى مجرى الدم، ومن ثم يمكن أن يصل إلى أي عضو في جسم الإنسان.

وأضافت أن هناك أيضًا جسيمات دقيقة، لكنها أكبر قليلًا حيث يصل قطرها إلى 10 ميكرومتر، التي يطلق عليها اختصارًا PM10، ثم تأتي أربع ملوثات أخرى تنتج أساسًا من حركة المرور أو من احتراق الوقود الأحفوري، هي SO2 وNO2 والأوزون وأول أكسيد الكربون.

وقالت دكتور ماريا إنه يتم استهداف هذه الملوثات الست في إطار إرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وإذا تحقق النجاح في تنفيذ التوصيات الجديدة من خلال خفض مستويات تلك الملوثات الستة في الهواء، فسوف يمكن إنقاذ العديد والعديد من الأرواح، وفقا للعربية.

نسبة الآثار الجانبية الشديدة بعد تلقي لقاح كورونا في مصر

كشف الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، حقيقة نقص أدوية فيروس كورونا أو مخزون الأكسجين.

وقال حسني، في تصريحات تلفزيونية: " اللقاح يحمي من الأعراض الشديدة والوفيات، ونسبة تعرض المواطنين لآثار جانبية شديدة عقب تلقي التطعيم 5 في المليون وهي نسبة لا تشغل العامة".