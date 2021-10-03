اتبع هذه الطرق لمعرفة ما إذا كان البيض صالح للتناول أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض من أكثر الأطعمة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تواجدها على مائدة الإفطار في الصباح، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم.

لذا نوضح لكم بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان البيض صالح للتناول أو فاسدا، وفقا لما أورد موقع "wikihow".

- اختبار الطفو:

ضع البيضة في وعاء أو كوب كبير من الماء البارد، فإذا ظلت البيضة على جانبها في قاع الإناء ، فهذا يعني أنها طازجة، أما إذا وجدتها في وضع مستقيم على أحد طرفيها لكنها ما زالت تلامس القاع، فهذا يعني أنها لا تزال آمنة للتناول.

لكن، إذا كانت تطفو، فهي ليست طازجة، وقد يحدث ذلك لأنها يوجد بها منفذ هوائي صغير، وبمرور الوقت يمر المزيد من الهواء عبر قشرها المسامي إلى داخل البيضة، وكلما دخل مزيد من الهواء، زاد حجم المنفذ الهوائي بشكل أكبر، ما يجعله أكثر طفوًا.

- رج البيض:

أمسك البيضة بالقرب من أذنيك وحركها، واستمع إلى صوت، حيث مع تخزين البيضة وتسرّب الرطوبة وثاني أكسيد الكربون من خلال القشرة ، يبدأ الصفار والبياض في الجفاف والانكماش، ويصبح المنفذ الهوائي أكبر، وبالتالي يمنح مساحة أكبر للبيضة للتنقل داخل القشرة وإنشاء صوت خشن، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك. لذا، فالبيض الطازج يجب ألا يصدر الكثير من الأصوات عند تحركيها ورجها.

- لون البياض:

اكسري البيضة في وعاء صغير وافحصي اللون، سيتغير لون الصفار بناءً على النظام الغذائي للدجاجة، لذا فإن اللون الأصفر أو البرتقالي لا علاقة له بالنضارة، فإذا كان لون البياض وردي أو أخضر أو​​قزحي، فإن البيضة ملوثة ببكتيريا Pseudomonas وهي غير آمنة للأكل.

أما إذا رأيت بقعًا سوداء أو خضراء داخل البيضة، فهذا يعني أنها ملوثة بالفطريات ويجب التخلص منها.

- الرائحة:

ما عليك سوى كسر البيضة وملاحظة رائحتها، هذا هو أفضل مؤشر على البيضة الفاسدة، حيث سيكون لها رائحة نفاذة وكريهة عند فتحها، كما ستظهر رائحة الكبريت بمجرد كسرها وربما قبل ذلك، لذا من الضروري التخلص منها على الفور.

- لون الصفار:

إذا كان صفار البيض الذي تم طهيه يحتوي على حلقة خضراء تحيطه، هذا يشر أن البيضة قد تم طهيها كثيرا أو في مياه تحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهذه البيضة لا تزال صالحة للأكل.