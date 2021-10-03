هذا ما يفعله تناول ملعقة من العسل الأسود لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العسل الأسود من الأطعمة الحلوة واللذيذة، وبالإضافة إلى ذلك فهو يقدم مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة.

وفيما يلي، 8 فوائد لتناول ملعقة من العسل الأسود لجسمك يوميا، وفق ما ذكر موقع "stylecraze".

1. جيد للشعر:

العسل الأسود يحتوي على النحاس، وهو معدن مهم يساهم في صحة الشعر، ويمكن أن يؤدي تناوله باستمرار إلى تحسين جودة الشعر وإزالة تجاعيده.

2. علاج فقر الدم:

وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند، يعتبر العسل الأسود مصدرًا جيدًا جدًا للحديد الذي قد يساعد في علاج فقر الدم.

3. المساهمة في علاج السرطان والوقاية منه:

وفقًا لدراسة أمريكية، وجد أن العسل الأسود فعال في علاج أمراض مثل السرطان، كما إنه غني بالمعادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب المعقدة الأخرى، والتي يمكن أن يؤدي نقصها إلى خطر الإصابة بالسرطان.

4.م صدر جيد للحديد للمرأة الحامل:

تحتوي ملعقتان كبيرتان فقط من العسل الأسود على نحو 13.2 في المائة من الحديد، وهو ما تحتاجه أجسامنا لنقل الأكسجين إلى خلايا الدم، وهذه فائدة كبيرة للمرأة الحامل، وأيضًا، لدى العديد من النساء مستويات منخفضة من الحديد أثناء الحمل.

5. يخفف من آلام الدورة الشهرية:

يحتوي العسل الأسود على بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقليل تقلصات العضلات، وتشمل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين ب 6، ونظرًا لأن الرحم عبارة عن عضلة أيضًا، يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل تقلصات الدورة الشهرية.

6. يعزز صحة العظام:

لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية للحفاظ على صحة العظام وقوتها، وتشمل هذه العناصر الغذائية الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم، ويمكنك تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام وكذلك أمراض العظام الأخرى، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يعتبر العسل الأسود مصدرًا جيدًا للنحاس، والذي يمكن أن يكون مفيدًا للعظام.

7- حماية القلب والأوعية الدموية:

يحتوي العسل الأسود على الفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.