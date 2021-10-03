أول ظهور لـ منة فضالي بعد اتهامها بالنصب: بتحتفل (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بات اسم الفنانة منة فضالي، يتداول خلال الأيام القليلة الماضية بكثرة، بعد اتهام صاحبة إحدى الصفحات التجارية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الفنانة بالنصب عليها، وإخلالها بالاتفاق معها حول عمل دعاية للملابس التي تبيعها الأخيرة، مقابل الحصول على عدد من قطع الملابس.

ورغم قيام صاحبة الصفحة التجارية بتحرير محضر ضد الفنانة، إلا أن منة فضالي قررت تجاهل الأمر بقولها لـ«الوطن» في ردها على الواقعة «لا تعليق».

التجاهل مستمر.. واحتفال بالتصوير

وفي أول ظهور لمنة فضالي بعد الواقعة، شاركت متابعيها من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، بصورة جديدة بملابس كاجوال، للاحتفال داخل أحد الاستوديوهات، وظهرت في الصورة مرتدية بنطلون وسترة جينز مع كاب وحذاء رياضي، وذلك خلال تواجدها في موقع التصوير.

تفاصيل اتهام منة فضالي بالنصب

وكانت إسراء ريان، صاحبة إحدى الصفحات التجارية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حررت محضرا ضد الفنانة منة فضالي برقم 3501 لسنة 21 إداري قسم ثالث أكتوبر، اتهمتها فيه بالنصب عليها وإخلالها بالاتفاق معها، على عمل دعاية للملابس التي تبيعها، مقابل الحصول على عدد من قطع الملابس.

وقالت الفتاة لـ«الوطن»: «عملت توكيل للمحامي، حتى نتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الفنانة منة فضالي»، موضحة أنها اتفقت مع الفنانة على إرسال 4 قطع من الملابس، «فستانين، وجزمة وشنطة»، مقابل قيام منة فضالي بالدعاية لها عبر صفحتها على «إنستجرام».

وشرحت «ريان» تفاصيل الأمر، قائلة: «عندما استلمت منة فضالي الهدايا، لم تعد ترد علي، وظللت أرسل لها لمدة شهر، ولكنها لم تجب، حتى قامت بتنزيل فيديو عيد ميلادها، وتظهر فيه مرتدية فستانا أرسلته لها، ما أثار استفزازي، وأرسلت لها مرة أخرى، لترد علي منكرة ما أخذته».