«شقاوة» رضيع تنهي حياته: لف نفسه في حبال الستارة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حزن كبير تعيشه أسرة فقدت رضيعها، صاحب الـ16 شهرًا فقط، في حادث مأساوي اتسم بغرابته التي أثارت دهشة الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، والذين بادروا بتقديم رسائل المواساة لعائلته، بعد أن لفظ الصغير أنفاسه الأخيرة، إثر تشابكه في حبال إحدى الستائر المعلقة على نافذة بالمنزل.

فقدان للوعي ثم وفاة

يوم حزين عاشته ولاية يوتا الأمريكية، الجمعة الماضية، بعدما فقد الرضيع كريستوفر إلكينز وعيه، عقب تشابكه في حبال إحدى ستائر النوافذ بالمنزل.

كان الطفل يلهو بينما لا أحد من أبويه ينتبه معه، حتى التف أحد حبال الستارة حوله، ومن ثم فقد الرضيع وعيه تمامًا، ليتم العثور عليه بتلك الحالة، ونقله إلى إحدى مستشفيات الولاية، لكنه توفي بعد مرور يومين فقط، حسب شبكة «fox13now» التلفزيونية الأمريكية.

تفاصيل وفاة الرضيع

وفي تصريحات تلفزيونية، قالت إليزابيث سيدجويك، عمة الرضيع، إنه كان أصغر حفيد في العائلة، وكان مليء بالطاقة التي انتشرت في أرجاء منزل العائلة.

وكشفت «إليزابيث» تفاصيل وفاة الصغير، موضحة أنه كان يلهو مع شقيقه الأكبر صاحب الثلاثة أعوام مع والدهما، وبعد لحظات غادر الأب الغرفة لتبديل ملابسه، ليفاجئ بطفله الأكبر وهو يهرع ويردد له: «أبي كريستوفر نائم»، ما أثار ذعر الأب في ثوانٍ معدودة.

وسرعان ما ركض الأب إلى الغرفة، ليجد رضيعه فاقدًا للوعي، ومتشابكًا مع أحد حبال الستائر المعلقة على نافذة الغرفة، فقام بنقل طفله إلى المستشفى بالمنطقة، لكنه فارق الحياة بعد مرور يومين من إسعافه.

ذكريات على «فيس بوك»

بعد رحيل الرضيع، حرصت والدته جينيفر إلكينز، على مشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي جمعتها به، ونشر ذكرياتهما الخاصة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».