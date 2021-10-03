جلسة تصوير بـ«الجبنة القريش» تثير الجدل.. والمصور: كنت عايز أطلعها فلاحة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أمام صينية مستديرة مليئة بقطع الجبنة القريش المفتتة، ومجموعة من الخضرة بين البقدونس والجرجير، تجلس إحدى الفتيات، بجلابية باللون الأصفر ومنقوشة، وسكارف ملون بدرجات الموف والأزرق، اعتمدت على المكياج الصارخ لتحديد ملامحها، وهي تتناول الجبنة مستخدمة يديها، بحركات وتعبيرات وجه مثيرة للجدل.

ما سبق هو وصف لجلسة تصوير أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرفت بـ «سيشن» فتاة الجبنة القريش، لموديل تُدعى إسراء محمد، والتي خضعت لها مؤخرًا بعدسة المصور محمد عتبة.

حالة واسعة من الجدل، صاحبت جلسة التصوير فور تداولها، حيث هاجمها العديد من رواد «السوشيال ميديا»، منتقدين مظهر الفتاة، وأوضاع تصويرها وحركات وجهها، في حين سخر البعض من الأمر بوجه عام، مبررين أن الأمر لا يحدث في الواقع بهذه الصورة.

وعلى الرغم من غرابة جلسة التصوير، إلا أنه ليس جديدا أن يتم استخدام بعض المأكولات في جلسات التصوير، فخلال العام الماضي أثارت جلسة تصوير أُطلق عليها «فتاة النوتيلا» الجدل أيضا، حيث ظهرت فتاة تتناول الشكولاتة بطريقة غير لائقة، وصاحبها العديد من التعليقات التي طالبت المصور بحذف الصور.

مصور «سيشن» فتاة الجبنة القريش يكشف الكواليس

«معرفش ليه الهجوم أنا كنت عاوز اطلعها فلاحة».. بهذه الكلمات كشف المصور محمد عتبة، صاحب جلسة التصوير، عن كواليسها: «الصور دي من أسبوع، مجرد ما نشرتها حصل هجوم كبير، مفيش كلمة رفعت من روحي المعنوية أنا ولا الموديل، رغم إننا تعبنا فيه».

جلسة التصوير في مطعم بمدينة السلام

12 دقيقة فقط داخل أحد مطاعم مدينة السلام، كانت مدة تصوير الجلسة، وفقًا لما أكده المصور لـ «هُن»: «صورناه في 12 دقيقة بس، حضرنا صينية والجبنة القريش، والخضرة، ودخلنا مطعم وخلصناه على طول، وكنت عاوز أطلعها فلاحة، شبه فلاحين زمان اللي بيبعوا جبنة على الرصيف بس معرفش الناس هاجمتني ليه».