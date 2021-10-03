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محاذير رسم الحنة على الجسم: «لو عندك حساسية من الأكل ما ترسميش»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

رسم الحنة

نقش الحناء هو طقس شعبي شهير عند الفتيات وتحديدا العرائس منهن في «ليلة الحنة»، حيث تقمن برسم الحناء على أيديهن وأجسامهن في المناسبات الخاصة، دون معرفة هل هي مناسبة لجلدهن أم ستسبب أضرارا جانبية قد تصل إلى حد التشوهات، وهو ما تعاني منه الكثير من الفتيات بعد أيام قليلة من عرسها على حد أقصى، وقد تفسد عليها استمتاعها بشهر العسل.

متى تعرفي أن الحنة ستسبب أضرارا للجلد؟

ولا يمكن معرفة إذا كان الجلد يعاني من حساسية أم لا، دون إجراء اختبار للحساسية، حيث يتم وضع عيّنة من الحناء على منطقة صغيرة من الجلد، وتترك لمدة ساعة، وإذا لم يحدث احمرار أو تهيج في الجلد، فإن الحناء تكون غير ضارة، وذلك وفقًا لحديث دكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية والليزر بطب بنها لـ«هن».

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لو بتعاني من حساسية في الأكل متستخدميش الحنة

وتنصح الطبيبة من تعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة، بعدم استخدام الحناء لأنها تكون مُعرضة للإصابة بحساسية منها، مشددة على ضرورة حُسن اختيار الحناء، ناصحة باستخدام نوع عالي الجودة تفاديًا لحدوث أضرار.

شكل حساسية الحناء ودرجاتها

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية، أنه يتم تحديد علاج الحساسية حسب شدتها، فالحساسية درجات، قد يحدث «احمرار، هرش، فقاعات مملؤة بالمياه في الجلد، تشوهات قد تصل لترك آثار وبقع تعالج بصعوبة»، مضيفة أن التأثر بالحساسية قد يكون سطحي أو عميق، ويتمثل السطحي في الاحمرار، والعميق في الفقاعات الجلدية أو حدوث تشوهات.

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علاج حساسية الحنة

وأشارت الدكتورة إيمان سند إلى أن علاج الحساسية يحدد حسب شدتها، وحجم النقش، فإذا كانت المساحة صغيرة يتم العلاج بأخذ مضاد حساسية، بالإضافة إلى محلول بيتادين، ووضع كريم كورتيزون، وإن كان النقش كبيرا، يتم علاجه بأخذ إبرة كورتيزون.

وأكدت «سند»، أنه في حالة إصابة الفتيات بتشوهات في الجلد، والتي تظهر بلون غامق على شكل بقع بنية اللون، أو ظهور أثر في الجلد على شكل نقش الحنة، فيصعب التخلص من تلك الأضرار دون اللجوء لمتخصص وعلاجها بالليزر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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