5 أسباب لـ زيادة الوزن في الشتاء.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني المزيد من الأشخاص من زيادة الوزن خلال فصل الشتاء، وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث ذلك، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- الاضطرابات العاطفية الموسمية:

لقلة ضوء الشمس في الشتاء تأثير كبير على مزاجك وصحتك، لذا يصاب عدد قليل من الأشخاص بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) في الشتاء، وهو نوع من الاكتئاب السريري، لذا من الأفضل الاستيقاظ في الصباح والاستفادة من ضوء الشمس في الصباح لمواجهة قلة التعرض في المساء.

2- برودة الطقس:

يمنع الطقس الأكثر برودة الكثير من الأشخاص من الاستمرار في روتينهم النشط، وبالتالي فهم يفقدون القيام بروتين الجري أو التنس أو يتوقفون عن المشي مع أصدقائهم.

3-كثرة النوم:

عندما يسود البرد وتبدأ الشمس في الغروب يؤدي ذلك إلى البقاء في السرير، من الأفضل شراء ملابس مناسبة لفصل الشتاء مريحة لارتدائها في الخارج حتى تتمكن من النهوض مع الشمس والتحرك.

4- مشروبات القهوة :

مع بداية فصل الشتاء يتناول الأشخاص المزيد من مشروبات القهوة المتخصصة المليئة بالسكر، وبالتالي هذا يؤدي إلى الحصول على المزيد من السعرات الحرارية، بدلا من ذلك من الأفضل تناول الشاي فقط.

5- زيادة تناول الملح:

الأطعمة الثقيلة عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وهذا يعني المزيد من الانتفاخ والشعور الفوري بزيادة الوزن وعدم الراحة، لذا من الأفضل تناول الكثير من الماء لمحاولة تقليل آثار الانتفاخ.