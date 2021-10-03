4 حيل سهلة لينام الطفل في ثوانِ معدوة.. جربها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد يكون جعل الطفل ينام بسرعة أمرًا مزعجًا لأن ساعاته البيولوجية لا تبدأ في النمو إلا بعد بلوغه سن 3 أشهر، ويأمل معظم الآباء أن يكون وقت النوم مع طفلهم الصغير لحظة هادئة وملائكية، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

هذا هو السبب في أننا نذكر لكم 4 حيل بسيطة لمساعدة طفلك على النوم بسرعة وبشكل سليم، وفقا لما أورد موقع "brightside".

1. حاول أن تجعله يركز على شيء واحد

هذه الحيلة الأولى مباشرة وتحدث المعجزات. بطبيعة الحال، يشعر الأطفال بالفضول الشديد وتتحرك عيونهم في كل مكان لأنهم يريدون رؤية بيئتهم ومحيطهم.

لذلك، إذا تمكنت من جعل عيني الطفل تركز على شيء واحد محدد، خاصة إذا كان هذا الشيء أعلى من مستوى عينه الأفقي، فسوف تتعب عيناه بسرعة وفي النهاية سيغلقانهما.

2. تهدئته بتمرير يدك حول وجهه

الطريقة الثانية سهلة التنفيذ وتعمل بشكل أفضل إذا كان طفلك يعاني من النعاس. تبدأ بتمرير يدك بلطف ودون لمس وجه الطفل. استمر في الدوران والالتفاف، وليس ذهابًا وإيابًا.

يعد القيام بذلك بشكل أبطأ تدريجياً في كل مرة فكرة جيدة أيضًا. كرر هذا عدة مرات حتى ينام.

3. هزه برفق للنوم

تعمل الحيلة الثالثة عن طريق إعطاء إحساس بالارتباك، على غرار اهتزاز المهد. بينما يكون الطفل بين ذراعيك، ضع يدك على مؤخرة الطفل وابدأ في الاهتزاز بلطف.

سيؤدي ذلك أيضًا إلى التذبذب قليلاً حول رأسه، مما يعطي إحساسًا بالارتباك الذي يمكن أن يدخل طفلك في نوم أعمق.

4. جميع ما سبق

تتضمن هذه الحيل الأخيرة جميع الحيل السابقة وأكثر من ذلك، مثل هز الطفل، والتلويح، وفرك أصابعه، والصمت، والتمرير باليد، وما إلى ذلك. من الضروري البدء في فعل كل شيء بشكل أسرع قليلاً ثم إبطائه بمرور الوقت حتى الطفل ينام بسرعة.