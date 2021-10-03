إطلالات نجمات العرب في مهرجان «إكسبو دبي 2020»: أناقة وبساطة وتميز

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أزياء مميزة وبسيطة وأنيقة، تميزت بها عدد من نجمات الفن ومشاهير السوشيال ميديا، خلال حضورهن إحدى الفعاليات الخاصة بشركات مستحضرات التجميل العالمية على هامش مهرجان «إكسبو دبي 2020»، ليلة أول أمس، إذ لفتن أنظار جمهور منصات التواصل الاجتماعي في أنحاء الوطن العربي.

إطلالات الفنانات والمشاهير في «إكسبو دبي 2020»

ونستعرض خلال هذا التقرير، أبرز الإطلالات التي ظهرت بها بعض نجمات الفن والغناء والسوشيال ميديا في الوطن العربي.

منى زكي

وخلال فعاليات المهرجان، خطفت الفنانة منى زكي الأنظار نحوها بشدة، بعد ظهورها بإطلالة جذابة ورقيقة اتسمت بالأناقة والبساطة.

وتمثلت الإطلالة في فستان باللون الأسود ذو أكمام طويلة، من تصميم دار أزياء «Alex Perry» العالمية الشهيرة، ووصل سعره إلى 3400 دولار، أي ما يعادل نحو أكثرمن 53 ألف جنيه، فضلا عن حملها حقيبة صغيرة من تصميم دار الأزياء الشهيرة «ديور»، والتي بلغ سعرها 2204 دولارات، أي أي ما يعادل 35 ألف جنيه.

مي عمر

فيما أطلت الفنانة مي عمر بفستان رمادي لامع، من تصميم شركة الأزياء العالمية «dolcegabbana»، تميز بأكمامه الطويلة، وقصر طوله فوق الركبة.

هند صبري

وبفستان قصير فوق الركبة، «وان شولدر» باللون الأسود تميز ببساطته، أطلت الفنانة التونسية هند صبري.

بقليس

كما ظهرت المطربة الإماراتية بقليس، بفستان «أوف شولدر» فضفاض أنيق، جاء باللون «الفوشيا» الداكن، ويغطي الجزء العلوي منه ببطانة شفافة فضفاضة أيضًا.

هادية غالب

وأطلت البلوجر المصرية هادية غالب، بفستان «أوف شولدر»، قصير فوق الركبة، وبه «اكستنشن» من أحد جانبيه.

أحلام

وكعادتها تميزت المطربة الإماراتية أحلام بإطلالة ملكية أنيقة، وذلك أثناء إحيائها الحفل الغنائي خلال فعاليات المهرجان.

وظهرت أحلام بفستان باللون الأزرق، ذو أكمام طويلة، وتميز بنقوشه الذهبية المطرزة.