الامارات | طائر كاد أن يتسبب بكارثة لطائرة مدنية أميركية أثناء الإقلاع (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن طائر كاد أن يتسبب بكارثة لطائرة مدنية أميركية أثناء الإقلاع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أكتوبر 2021

كاد أن يتسبب دخول طائر بمحرك طائرة أميركية بكارثة تودي بحياة المئات، وذكرت وسائل اعلام أميركية، أن طائرا دخل محرك طائرة تابعة لشركة «سبيريت إيرلاينز»، أثناء محاولتها الإقلاع من مطار "أتلانتيك سيتي"، ما تسبب في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجلاء الركاب. وذكرت وسائل الإعلام أن الطائر اصطدم بالمحرك الأيمن للطائرة التي استطاعت المناورة قبل ان يتحول الامر الى كارث

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