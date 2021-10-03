هبة السيسي ملكة جمال مصر: «المسابقة مبقتش عجباني وهتجه لليوتيوب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تدشين قناة على اليوتيوب هو أول ما يفكر به أغلب المشاهير في الوقت الحالي من بلوجر لفنانين وغيرهم، كوسيلة للتواصل مع جمهورهم، ولتحقيق الربح المادي أيضًا، دون التقيّد بمهنتهم التي قد لا يمارسونها طوال الوقت، وتتوقف على حسب الطلب والعروض المتاحة، ومن بين هؤلاء المشاهير، هبة السيسي التي حملت لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وكانت من أشهر المتوجات به.

هبة السيسي: هتجه لليوتيوب ومش خايفة من الضرايب

هبة السيسي، ملكة جمال مصر 2004، كشفت لـ«هن»، عن استعدادها للعودة للفن من خلال فيلم جديد، وكذلك عن اتجاهها لتدشين قناة على اليوتيوب وتقديم برنامج، مثل اليوتيوبرز، مدافعة عن مهنة اليوتيوبر: «وسيلة كسب وربح مشروعة، ومفيش مانع منها».

أما عن توقيت دخولها مجال تقديم البرامج والمحتوى بشكل عام عبر يوتيوب بالتزامن مع قرار فرض الضرائب الأخير، قالت هبة السيسي: «مش مخاطرة لأني مع الضرايب وأن الدولة تاخد حقها، طالما ده حق الدولة».

هبة السيسي تنتقد مسابقة ملكة جمال مصر الحالية

وبالعودة لأساس شهرة هبة السيسي، لكونها من المتوجات باللقب في 2004، التي اتجهت للظهور كـ موديل في البداية بالكليبات الفنية، قبل أن تسلك طريق الفن والتمثيل، عادت مُجددًا تتحدث عن المسابقة التي لاتزال تُجرى سنويًا، برئاسة الدكتورة أمال رزق.

«المسابقة مبقتش عجباني»، رد مقتضب وموجز من هبة السيسي، صاحبة اللقب في 2004، فور سؤالها عن مسابقة ملكة جمال مصر التي مازالت تُجرى حاليًا، وفقًا لتصريحاتها الخاصة لـ «هن».

تغيير معايير الجمال ورئيس المسابقة، كان سببًا لرفض الفنانة وملكة جمال مصر السابقة لمتابعته: «مبقاش يعجبني اللي بيحصل في المسابقة، وبطلت أتابعها منذ توقف يوسف السباعي عن تنظيمها، غير أن معايير الجمال اختلفت كتير من حيث الشكل والطول والوزن».

فعاليات مهرجان الموضة والأزياء «Brands & designers of egypt»

وتألقت هبة السيسي خلال حضورها فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الموضة والأزياء «Brands & designers of egypt»، والتي أقيمت داخل قصر البارون، الجمعة الماضية.

وظهرت «السيسي» خلال الفعاليات بإطلالة أنيقة تجمع بين المودرن والكلاسيكية، مرتدية بنطلون باللون البرتقالي الداكن، مع هاف ستوماك، وبليزر لامع، كما اعتمدت على الأقراط الطويلة والبيرسنج بالحاجب والرقبة.

حضر الحفل الإعلامية مفيدة شيحة، والفنانة ريم البارودي، ونور إيهاب، والإعلامي مروان يونس، والبلوجر دينا داش.