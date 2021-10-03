طرق مختلفة لإعداد طبق الجبنة في وجبة الإفطار: «مطبوخة ومثلثات وكيكة بالزعتر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا تكاد تخلو وجبة الإفطار من وجود طبق الجبنة بأنواعها المختلفة، ففضلًا عن تعدد الأطعمة منها، إلا أنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للجسم خاصة للصغار، مثل الكالسيوم والفيتامينات المختلفة، لذلك نقدم لكِ خلال هذا التقرير، مجموعة من طرق تحضير الجبنة لأطفال في وجبة الفطار، ما بين السلطات والكعكات وغيرها، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

جبنة بالبيض والزيتون

مقادير عمل جبنة بالبيض والزيتون:

- ربع كيلو جبنة

- 3 بيضات

- ملعقة كبيرة زيتون شرائح

- زبدة

- فلفل أسود

طريقة تحضير جبنة بالبيض والزيتون

يسوى البيض جيدا، ثم نضع الزيتون والجبنة، وتقدم.

جبنة مثلثات

مقادير عمل جبنة مثلثات في المنزل:

- 2 كوب لبن

- نصف كوب زيت

- نصف كوب زبدة

- نصف كوب جبنة بيضاء

- 2 ملعقة كبيرة خل

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- نصف كوب دقيق

طريقة تحضير جبنة مثلثات

يضرب في الخلاط اللبن والزبدة والزيت والدقيق والجبنة والملح والخل.

يوضع الخليط على النار ويقلب حتى يصبح القوام غليظا.

يوضع الخليط في إناء مدور مفروش بورق النايلون.

تترك حتى تتماسك في الثلاجة.

تقطع مثلثات.

جبنة مطبوخة

مقادير عمل جبنة مطبوخة:

- 3 كوب لبن

- نصف كوب جبنة قريش

- نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

- 2 ملعقة كبيرة نشا

- 2 ملعقة زبدة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- زيتون مفروم

- فلفل مفروم

طريقة تحضير جبنة مطبوخة

تخلط جميع المقادير السابقة، وتقدم باردة.

سلطة الجبنة الموتزاريلا بالفلفل الألوان وهريسة الشطة

مقادير عمل سلطة الجبنة الموتزاريلا بالفلفل الألوان وهريسة الشطة:

- جبنة موتزاريلا مبشورة

- فلفل ألوان

- هريسة شطة

- زعتر يابس

- زيتون أسود

- زيت زيتون

- خل

- ملح

- فلفل أسود

- طماطم شيرى للتزيين

طريقة تحضير سلطة الجبنة الموتزاريلا بالفلفل الألوان وهريسة الشطة

قطعي الفلفل الألوان مكعبات.

أضيفي الجبنة الموتزاريلا مع هريسة الشطة.

أضيفي الزعتر والزيتون الأسود والفلفل المقطع والخل وزيت الزيتون.

أضيفي الملح والفلفل الأسود.

زيني السلطة بالطماطم الشيري والشبت.

كيكة الجبنة والزعتر

مقادير عمل كيكة الجبنة والزعتر:

- 1 ونصف كوب دقيق

- كوب لبن كامل الدسم

- 5 بيضات

- 3 ملعقة كبيرة سكر

- ربع كوب جبنة بيضاء

- 4 قطع جبن كريمي

- كوب زيت

- 3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر

- ملعقة صغيرة بيكنج صودا

- ربع ملعقة صغيرة زنجبيل

- ملعقة صغيرة زعتر

- ربع ملعقة ملح وفلفل

- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- زيتون شرائح

طريقة تحضير كيكة الجبنة والزعتر

في العجانة تخلط كل المكونات السائلة معا.

يوضع البيض والبيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة ملح.

يتم الخلط جيدا ثم يضاف الجبن وتخلط جيدا.

يضاف الدقيق والزعتر والزنجبيل والبقدونس والزيتون الشرائح.

يقلب الخليط جيدا ثم يبطن قالب الإنجليش كيك بورق الزبدة.

ثم يضاف الخليط ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

سلطة جبنة بالجرجير

مقادير عمل سلطة جبنة بالجرجير:

- خس

- جرجير

- جزر مبشور

- بصل أحمر

- مشروم

- زيتون أسود وأخضر

- طماطم

- جبنة فيتا

- خل تفاح

- زيت زيتون

- عيش محمص

- طماطم شيري

طريقة تحضير سلطة جبنة بالجرجير

تقطع جميع المكونات وتخلط مع بعضها البعض، مع مراعاة وضع قطع الجبنة في النهاية

يضاف الخل وزيت الزيتون

يحمص العيش في صينية بعد دهنه بقليل من الزيت ويدخل فرنا ساخنا ويقدم مع السلطة

سلطة جبنة قريش

مقادير سلطة جبنة قريش:

نصف كيلو جبن قريش أو قطعة من جبن قريش

1 ملعقة طحينة

1 ثمرة فلفل أحمر

1 ثمرة فلفل أخضر

2 ثمرة طماطم

ربع كيلو زيت ذرة أو زيت زيتون

1 ونصف كوب خس مقطع لشرائح

1 حبة خيار

بصل

شرائح زيتون

شرائح

طريقة تحضير سلطة جبنة قريش

تخلط الجبنة القريش مع الفلفل الألوان والفلفل الحار، حسب الرغبة.

تضاف الطحينة وزيت الزيتون.

تضاف الطماطم والخيار.

يضاف زيتون شرائح، وتخلط كل المكونات معًا.

يضاف الكابوتشا على الخس.