قبل عودة المدارس.. طريقة عمل اللانشون في المنزل: لحمة وفراخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر اللانشون من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها على وجبة الإفطار، وبخاصة الأطفال وطلاب المدارس، إذ يحرصون على تواجدها داخل «اللانش بوكس»، وهو الأمر الذي يجعل الأمهات في حيرة من أمرهن، لأنهن لا يفضلن شراء اللانشون من الخارج، بسبب الحديث عن جودته أو عدم معرفة مصدر بعض أنواعه الموجودة في المحلات، وبالتالي تتساءل الأمهات عن طريقة عمله في المنزل، ليكون أكثر أمانا للأطفال.

ويقدم «هُن» طريقة عمل اللانشون في المنزل، من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل اللانشون

6 بيضات

5 مكعبات جبنة كريمة

4 مكعبات مرقة لحمة

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

كوب دقيق

بودرة بصل

ثوم بودرة

بابريكا

لون طعام أحمر

كوب زيت

طريقة التحضير

- يضرب في الخلاط الجبنة والبيض والدقيق والمرقة والزيت.

- يضاف ثوم وبصل بودرة وبابريكا وحبهان واللون الأحمر.

- يوضع الخليط في كيس حراري في شكل أسطواني.

- يغلي في الماء على النار لمدة ساعة وربع، حتى تمام النضج.

طريقة عمل لانشون الفراخ

المقادير

- نصف كيلو صدور دجاج مخليه ومفرومة

- بودرة بصل

- بودرة ثوم

- ملعقة كبيرة دقيق

- ملح، فلفل أسود، بهارات، بابريكا (حسب الرغبة)

- زيت زيتون مخلي ومقطع

- بيضة

طريقة التحضير

- يمزج الدقيق مع الملح والفلفل الأبيض والبهارات والبابريكا وبودرة الثوم والبصل.

- يضاف المزيج السابق على الصدور ويضاف إليها البيضة، ويمزج جيدا.

- يفرد كيس بلاستك ويوضع عليه مزيج الدجاج، ويفرد جيدا، ثم يضاف إليها الزيتون المخلي.

- يلف اللحم على هيئة أسطوانة، ويحكم جيدا من الطرفية.

- يلف اللحم بورق فويل، ثم يوضع في ماء مغلي، لمدة 40 دقيقة.

- يترك حتى يبرد نهائيا ويدخل الثلاجة لمدة ساعة، ثم يقطع.

طريقة اللانشون اللحم

المقادير

- 1/2 كيلو لحمة مفرومة ناعمة

- 4 ملاعق جبنة كريمية

- 2 بياض بيضة كبيرة

- 3 بيضات

- 3 ملاعق كبيرة بابريكا

- ملعقة ثوم مهروس

- ملعقة كبيرة بصل بودر

- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة كبيرة فلفل أسود

- عود قرفة

- مكعب مرقة دجاج

- 3 أوراق لورا

طريقة التحضير

- ضعي جميع المكونات في مُحضّر الطعام ما عدا ورق اللورا، واضربيهم جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

- ضعيهم في أكياس بلاستيك واربطي أطرافه جيدًا، ثم لفيه بورق فويل وأغلقيه بإحكام.

- ضعي اللانشون في ماء مغلي به ورق لورا.

- اتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.

- أخرجيه من الماء واتركيه يبرد.