بعد الحديث عن تطعيم الأطفال.. اعرفي الرد السليم على أسئلة طفلك عن لقاح كورونا

القاهرة - سمر حسين - ماما

«هو إيه لقاح كورونا ده يا ماما؟»، «بناخده ليه؟»، «هو مفيد ليا؟»، تساؤلات مختلفة يطرحها العديد من الأطفال خلال الآونة الأخيرة، على والديهم، وذلك لمحاولة استكشافهم ما يدور حولهم من أحداث شبه يومية، يتعرضون لها سواء أمام الأعين مباشرة، أو مشاهدتها في التلفاز، أو بطرق أخرى مختلفة، حول لقاحات فيروس كورونا المستجد، لذلك قدمت منظمة «اليونيسيف» العالمية بعض النصائح والإجابات للأمهات لمساعدتهن على توفير الإجابات السليمة عن اللقاحات وكيفية التعامل معها.

كيف تحدثين طفلك عن لقاحات كورونا؟

وحسب الموقع الرسمي للمنظمة العالمية «unicef»، فتلك مجموعة من الخطوات التي يمكنك من خلالها التعامل مع تساؤلات طفلك المختلفة بشأن ما يخص لقاحات كورونا.

1- اسألي واستمعي

من المهم مشاركة طفلك كل مخاوفه نحو فيروس كورونا ولقاحاته، وأخذها على محمل الجد، والبدء في طرح الأسئلة المختلفة عليه، لمساعدته لإيجاد إجابات مناسبة.

2- التحلي بالصبر عند الحديث وسماع تساؤلات طفلك.

3- أخبريه أنه يمكنه التحدث نحو التعرف على كل ما يخص تلك اللقاحات، مع شخص بالغ وعلى معرفة تامة بالأمر كي يتمكن من مساعدته.

4- كوني صادقة

يجب عليكِ أن تكوني صادقة بدرجة كبيرة مع طفلك، ويجب شرح كافة المعلومات له بطريقة تتناسب مع عمره.

5- مشاعر التوتر

ينبغي عليكِ أيضًا تخفيف حدة مشاعر التوتر لدى طفلك، وإبعاده عن التفكير السيئ باللهو واللعب سويًا، أو استكشاف أمورًا جديدة.

الردود المناسبة لأسئلة أطفالك

6- أجيبي على أسئلته بتلك الردود المناسبة

- ما هو اللقاح؟

اللقاح مثل الدرع الذي يحميك من المرض.

- كيف تعمل اللقاحات؟

تعلم اللقاحات جسدك كيفية محاربة الأمراض، ويتم ذلك عن طريق وضع قطعة صغيرة من الجرثومة التي تسبب المرض الذي تحتاج إلى الحماية منه (أو شيء يشبه الجراثيم) داخل جسمك، حتى يتمكن جسمك من معرفة ما يحتاج إلى القيام به لمحاربته.

- هل اللقاحات آمنة؟

نعم، اللقاحات آمنة، يتم تطعيم ملايين الأطفال والكبار بها كل عام، مما يساعد على حمايتهم من الكثير من الأمراض المختلفة.

- لماذا نشعر بالتعب بعد الحصول عليها؟

هذا لا يدوم طويلاً، وهو أفضل بعدة مرات من الإصابة بالمرض، فسبب ظهور هذه العلامات أن اللقاح يعمل، وأن جسمك يبني الحماية التي يحتاجها لمحاربة المرض.